Foi logo no começo da pandemia que descobri o quanto precisava de verde e montanhas no meu horizonte com certa periodicidade para me sentir bem. A sensação é justificada cientificamente: a ciência cada vez mais associa o contato direto com a natureza com o bem-estar físico e mental, e o chamado wellness tourism vem apostando firme nesse bandeira. Não à toa, propriedades hoteleiras capazes de provocar essa certa imersão do hóspede em meio a cenários naturais e sossegados têm vivido seu maior boom de 2020 pra cá.

Nessa semana, tive o prazer de finalmente me hospedar em um dos hotéis que têm sido parte desse “case” dos últimos dois anos no Brasil. Escapei até os arredores de Porto Feliz, no interior de São Paulo, unicamente para ficar hospedada no Fasano Boa Vista, um oásis rural repleto de design e conforto que foge completamente dos estereótipos dos hotéis fazenda brasileiros.

Localizado dentro da fazenda homônima, o hotel divide os doze milhões (!) de metros quadrados de área total do empreendimento com condomínios de luxo, campos de golfe, fazendinha, pista de triatlo, centro equestre e muito, muito verde. A fazenda tem mais de 100 alqueires de mata nativa preservada, incluindo 15 lagos, bosques e belíssimos jardins.

Elegância e rusticidade lado a lado

A primeira “propriedade de campo” do grupo Fasano no Brasil chegou agora aos 11 anos em plena forma: com projeto de Isay Weinfeld, soube unir com maestria, e sem desatualizar-se com o passar dos anos, a sofisticação da marca Fasano com toda a rusticidade e descontração inerentes ao campo. Tudo com muito uso de ventilação e iluminação naturais, em todos os ambientes, o que tornou-se ainda mais importante em um hotel hoje em dia.

Com o canto constante dos pássaros como protagonista, o hotel Fasano Boa Vista tem suas construções totalmente integradas à natureza que o rodeia, com madeira e verde se casando com perfeição. O grande lobby aberto e sua imensa varanda com vista para o lago, campos e colinas são o palco principal por onde transitam frequentemente os hóspedes, dia e noite.

Mas são as 46 acomodações (12 delas suítes) as grandes estrelas da propriedade, nas quais o contato visual com a natureza local é rei através das enormes varandas literalmente emolduradas (para os quartos do andar superior) ou abertas para o terreno da fazenda (no andar térreo). Muito espaçosas, contam todas com quarto, boa estação de trabalho, canto de refeições, amplo espaço para bagagens e grandes banheiros.

Há apenas um restaurante (com bela adega e uma carta especial de cachaças), que recebe os hóspedes para café da manhã, almoço e jantar, incluindo convidativas mesas sobre o deck, ao ar livre, com vista para o lago (sempre as minhas favoritas). O menu mistura as culinárias italiana e brasileira em pratos muito bem servidos e cheios de sabor, com alguns ingredientes colhidos diariamente na propriedade.

O café da manhã é servido em buffet bastante tradicional, mas felizmente acrescido de ótimas opções quentes à la carte, também incluídas, como tapiocas, eggs benedict, waffle e outros (é bastante recomendável reservar diárias com café da manhã incluído).

Atividades majoritariamente programadas ao ar livre

Para o lazer no Fasano Boa Vista, com todo o verde a perder de vista na fazenda e um projeto paisagístico extremamente cuidadoso, as possibilidades são diversas – e majoritariamente ao ar livre. Os hóspedes podem se refrescar tanto no belo lago ao redor do qual a propriedade se estende ou também na bela piscina com vista infinita para campos e morros, com direito a bar dedicado.

São diversos caminhos rodeados de plantas e flores para agradáveis caminhadas, cavalgadas, pedaladas (há bicicletas à disposição dos hóspedes o dia todo) ou mesmo breves passeios em carrinhos elétricos. Ao lado do edifício principal, há ainda um pequeno mall com lojas de diversas marcas de luxo e playground.

Nas noites de sábado, dependendo das condições climáticas, os hóspedes têm a chance de praticar observação astronômica assistida por um profissional através de um telescópio instalado à beira do lago, bem em frente ao restaurante. Durante a minha estadia, tivemos a chance de observar bem a lua, Saturno e Júpiter ali mesmo.

Piquenique imperdível

Das diversas experiências diferentes oferecidas à parte pelo Fasano Boa Vista, ganha destaque o impecável piquenique, montado com o mesmo esmero para casais, grupos de amigos ou famílias com crianças. Seguindo a tendência que felizmente se espalhou pela hotelaria brasileira recentemente, oferecem belos piqueniques em seus gramados. Com um adendo importante: a gente só precisa escolher as comidinhas e bebidas preferidas e voilà.

Ao invés de apenas entregar cestas de piquenique, como muitos hotéis andam fazendo, eles se encarregam do serviço completo: montam e desmontam o mise en scène quase cinematográfico, incluindo os infalíveis estereótipos de toalhas quadriculadas estendidas sobre a grama, sob a sombra das árvores, com cestas de vime/rattan, almofadas, flores e muitas gostosuras – tudo com vista desobstruída para o pôr do sol, é claro!

Há ainda possibilidade de uso de quadras de tênis, fazendinha e kids club para os pequenos, centro equestre, heliporto, 2 campos de golfe (um deles, de 18 buracos, assinado por Randall Thompson; e outro por Arnold Palmer), pista de triatlo e um enorme spa.

O spa do Fasano Boa Vista, aliás, merece destaque: com projeto arquitetônico completamente oposto ao do hotel, acessível por uma pequena porta amarela em meio a muito concreto, conta com amplo menu de tratamentos e extensa área molhada – são 1400 m² com jacuzzis, cromoterapia, piscinas internas, saunas e duchas. E ganhou agora também uma miniatura muito bem-vinda do Mariá Spa de Cabelo, de São Paulo.

No upside, vale destacar que o hotel tem se esforçado bastante para ser livrar-se dos plásticos na propriedade, inclusive utilizando unicamente garrafas de vidro até mesmo nos transfers. As amenidades, apesar de ainda individualizadas em pequenas embalagens, são feitas de plástico de cana-de-açúcar, menos nocivo.

No downside, chama a atenção que, mesmo com diárias começando facilmente nos R$3.000,00, ainda cobre, contrariando a tendência de anos da hotelaria de luxo internacional, pelas cápsulas de café nos quartos e suítes. A gerência geral disse que está revendo essa política.

Uma beleza de escapada, ainda que curtinha, a apenas 1h30 de carro da capital paulista.

