Verão em Barcelona

Estou passando umas semanas lindas (e muuuuito quentes!) na Espanha e é de Barcelona que escrevo este texto. Sempre vibrante e pulsante, a capital da Catalunha fica ainda mais agitada durante o verão, com uma profusão de gente do mundo inteiro lotando os rooftops e terraças da cidade inteira. Com isso, vários hotéis também aproveitam os meses quentes para dar nova cara a seus restaurantes, bares e rooftops, numa vibe muito mais fresca e descontraída, como nós gostamos.

Estou hospedada no adorável Cotton House Hotel, uma propriedade boutique de respeito que leva o selo peso-pesado da Autograph Collection. Instalado em plena Gran Vía, a passos do Paseig de Gràcia e da Plaza Catalunha, o hotel ocupa o emblemático edifício do século XIX da antiga sede da “Fundación Textil Algodonera” e, novinho (tem apenas 3 anos), já é um dos mais premiados da cidade.

O design mescla a estrutura conservada do hotel com um decor extremamente delicado e contemporâneo e todas as facilidades tecnológicas da vida moderna (incluindo muitas tomadas e entradas USBs espalhadas pelos 83 quartos). Os espaços tradicionais da hotelaria são meio “desconstruídos”, com staff muito jovem (mesmo!) e descontraído, incluindo as concierges do “Gossypium”, o coração do hotel, instalado no primeiro andar – um hotelaço! Focado em experiências (inclusive a possibilidade de fazer camisas sob medida com uma das mais tradicionais marcas espanholas, para fazer jus ao passado do edifício), o Cotton House tem piscina no rooftop com vista para a Sagrada Família e também um dos mais gostosos bar/restaurante/terraço da cidade para este verão: o Batuar.

Ali, aberto dia e noite para qualquer visitante, tudo é muito fresco e saboroso, inspirado pelos sabores e cores mediterrâneas; no novo menu de verão, destaque absoluto para as deliciosas tapas, fresquíssimas (incluindo shots deliciosos de gazpacho). O drink mais famoso no imenso terraço ao ar livre é o ‘Gossypium Cocktail’ , que leva pisco, blue curaçao, gin, limão e especiarias, uma delícia.

Quem também vem com novidades no verão espanhol é o Mandarin Oriental Barcelona, localizado em pleno Paseig de Gràcia. Seu belo Bankers Bar (que homenageia o passado bancário do edifício e tem até oito cofres originais na sua parede) tem serviço indoor e outdoor e trouxe novo menu para o verão, com drinks super coloridos, refrescantes e que valem por uma sobremesa. Para os fãs de mixologia, vale saber que seu Bankers Martini e seu Negroni Mediterrâneo continuam firmes no menu – e deliciosos.

No andar de baixo, fica o primoroso restaurante Blanc, de Carme Ruscalleda, a premiada chef espanhola que tem sete estrelas Michelin. Famoso pelo brunch dominical (que inclui free flowing de Cava), o Blanc lançou um novo menu especial para o verão, servido tanto no almoço quanto no jantar. Com amuse bouche, entrada, dois pratos, sobremesa, água, café e uma taça de vinho (ou cava), o menu completo vale 49 euros por pessoa – um baita achado em se tratando de comida estrelada em Barcelona.

Acabo de jantar lá e recomendo muito! Todos os passos estavam extremamente frescos e saborosos, e até a sobremesa (uma mistura surpreendente de chocolate e azeitonas) derretia na boca de tão levinha. Sem contar o serviço afinadíssimo, adorável e impecável do staff de salão todo made in Portugal, que, de fato, faz toda a diferença. Programaço.