Tendências de viagens de luxo em 2019

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Todos os anos, a rede Virtuoso realiza uma pesquisa com as agências de viagens líderes no segmento de luxo em 50 países, incluindo 36 localidades no Brasil. A pesquisa, que resulta no Virtuoso® Luxe Report, é prever quais destinos e comportamentos de viagem devem ser tendência de mercado no ano seguido. a fim de antever as tendências para o ano seguinte, que são compiladas no Virtuoso® Luxe Report.

A edição deste final de 2018, que acaba de ser lançada, aponta que as viagens em 2019 deverão ser ainda mais personalizadas e que viajantes têm cada vez mais o desejo de experienciar novos destinos de forma não usual. O relatório também revelou dados de comportamento interessantes, como o fato que muitos viajantes do mercado de luxo estão especificando às agências até que número de quarto querem num hotel que reservam, mostrando influência clara das redes sociais nestas decisões. Atividades como uso de salão de beleza, spa, sessões de fotos e tatuadores também são cada vez mais agendadas com extrema antecedência.

O relatório destaca como tendências importantes de comportamento de viagem para o ano que chega: motivação via social media, serviços VIP para transporte, acomodações cada vez menos convencionais (como casa na árvore, mosteiros, iglus, tendas etc), participação em grandes eventos (esportivos, musicais etc), consumo de bens exclusivos e um interesse cada vez maior em destinos e atividades ligados a sustentabilidade e preservação de fauna e flora.

Para o mercado brasileiro, o Luxe Report aposta na primazia de Portugal como destino internacional, seguido de perto por Itália e EUA. Destinos com demanda cada vez mais crescente entre brasileiros desde mercado de luxo são Egito, Grécia e Cuba. As viagens para celebrar datas especiais, multigeracionais ou com foco em aventura (com destaque para Nova Zelândia, Islândia e África do Sul) também devem continuar em alta. As cidades mais buscadas devem ser Paris, Nova York, Cidade do Cabo, Lisboa e Miami, nessa ordem. Para lua-de-mel, Maldivas, Itália e Seychelles devem se manter na preferência do mercado. Para os cruzeiros, um interesse cada vez maior em itinerários por rios europeus. Já os millennials devem continuar arrumando suas malas sobretudo para destinos como Tailândia, Croácia, África do Sul, Grécia e Egito.

Para o report, foram ouvidas mais de mil agências Virtuoso no Brasil, América Latina, América do Norte, Ásia-Pacífico, Caribe, Europa e Oriente Médio. O Virtuoso® é a rede líder de agências especializadas em viagens e experiências de luxo, com aproximadamente 17.500 consultores de viagem em mais de 50 países, movimentando mais de US$ 23,7 bilhões em vendas anuais.