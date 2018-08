Chamando o verão

Esse domingo, enquanto passeava junto a uma praia, vi duas moças comprando

tremoço e castanha de caju (não vem do Pará mas é bem boa, por vezes).

Apesar de a gente ainda estar em pleno inverno, a verdade que comer essas

duas coisas – como pevides, ou caracóis ou amêijoa – nos faz viajar

rapidamente até ao verão, onde geralmente comemos essas coisas todos os dias.

Sabe aqueles cheiros, aqueles alimentos que sempre fazem você lembrar um

momento ou uma pessoa ou uma estação do ano? Isso em Portugal acontece com

alguns petiscos bem particulares, que imediatamente nos recordam os dias de

sol e de calor, quando a gente pode ter o pé na areia todo tempo, e a pele

bem salgada do sol. Por exemplo:

Amêijoas à bulhão pato e vinho branco;

Tremoço com uma imperial bem fresca (um chope gelado, portanto);

Peixe grelhado com salada mista;

Caracóis com imperial;

Qualquer salada super fresca, mas preferencialmente com camarão ou salmão ou outro marisco;

Vinhos frisantes (impossíveis de tomar no frio do inverno!)

Todos aqueles sorvetes que vêm em taças do tamanho do nosso antebraço, com muita fruta fresca e toppings variados.

É um pouco como a água de côco que me lembra o Rio de Janeiro, ou o pastel

de vento que sempre me leva até minha amada São Paulo; o camarão-tigre que me

faz viajar até Moçambique ou os churros que recordam Madrid. Nesse caso, essas

comidas simplesmente me levam para uma estação do ano que eu adoro. Os dias são

maiores, todo o mundo anda mas feliz e sempre é possível almoçar na rua,

pegando aquele sol que nos impede de ficar bem pálidos.

E como ainda teremos mais dois meses de Inverno até a Primavera chegar e pelo

menos parte dessa vontade ser satisfeita, decidi recordar com vocês essas delicinhas

de Verão para ver se ajuda a chamar o calor! E aí? Quais as comidas que vos recordam verão ou o inverno?