Compre local. Compre melhor

Um dos problemas desse confinamento, para além do esforço que está exigindo a todo o mundo, em termos mentais, é a quebra abrupta que está provocando na economia e nos negócios. Com restaurantes, lojas e afins tudo fechado, a verdade é que todos, em redor do mundo, vão sofrer imenso com as consequências desse vírus – seja porque vamos ficar infectados, seja porque vamos ver alguém de quem gostamos sofrer, ou porque vamos perder rendimentos a médio prazo.

Essa pandemia, a maior com essa gravidade no nosso século, veio também recentrar o nosso foco em algo importante: o facto de que, com fronteiras fechadas e avisões no chão, teremos que nos contentar com a produção local e esquecer qualquer produto que seja alimentado com cadeias de produção globais. E isso é incrível. Porque é a hora em que você vai ver que no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, tem um monte de gente ralando para criar produtos incríveis e de qualidade.

Nem sempre eles são tão em conta como aqueles que vêm da China, da Tailândia, da Indonésia (tudo países que geralmente utilizam crianças e trabalhadores mal pagos em suas fábricas) mas bom…a gente não pode ter tudo, não é? E esse vírus também nos vem alertar para a efemeridade dessas coisas baratas e sem qualidade que a gente estava importando. Talvez faça mais sentido comprar uma blusa de sua vizinha costureira, ao invés daquela outra de atacado. Ela pode custar três vezes mais, mas possivelmente ela vai durar uma vida inteira.

Então, é isso também que eu estou tentado fazer por aqui: comprar produtos locais, seja comida ou outra coisa qualquer, e apostar nos pequenos negócios. Sobretudo se forem de pessoas referenciadas. Então, encomende um jantar do boteco do seu bairro se ele tiver delivery ou take away. Compre no brechó mais próximo. Vá na feira dos produtores se tiver alguma por aí. Encomende online de marcas nacionais. Ajude quem está dentro das mesmas fronteiras, garantindo a qualidade do que lhe entrega.

Porque pouco a pouco, mesmo no meio dessa tragédia que a gente está atravessando em todo o mundo, quem sabe a gente consegue se reencontrar, se reconstruir, e se recordar de que somente juntos passaremos por essa situação.

[e sim, me lembrei disso hoje porque recebi a encomenda linda de uma amiga a quem encomendei uns brincos maravilhosos

—

