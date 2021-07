Consumo de vinho aumenta 30% no Brasil

Nunca os brasileiros tinham consumido tanto vinho como no ano da pandemia. Garrafas portuguesas estão entre as mais importadas

Um estudo divulgado recentemente pela plataforma CupomValido.com.br mostrou que no último ano da pandemia foram consumidos 501 milhões de litros no Brasil, um valor que compara com os 383 milhões bebidos no ano anterior e que coloca o país como o segundo maior consumidor de vinho da América Latina, atrás apenas da Argentina.

O mesmo estudo mostra que no universo de 83 milhões de enófilos, 46% toma vinho pelo menos uma vez por semana, e os restantes pelo menos uma vez por mês. Apaixonados por vinho tinto, os brasileiros são dos principais importadores de referências portuguesas, em especial da região do Alentejo – uma das regiões de Portugal que mais quantidade produz e que enviou para o Brasil 4 milhões de litros de vinho, no último ano. Os amantes dessa bebida têm acompanhado as novidades sobretudo nos canais digitais e são esses mesmo que usam para fazer as suas compras.

No entanto, a alta do dólar acabou por fazer com que os brasileiros se virassem mais para o mercado nacional, que representa agora 69% do total de vinho consumido. Ainda assim, dentro dos mais de 30% de vinhos importados, os brasileiros escolhem o Chile, Argentina e Portugal como os seus mercados favoritos para ter à mesa.

Esse foi um ano em que o consumo de vinho também subiu em Portugal, colocando o País como o segundo maior consumidor per capita do mundo. Ao Sambando em Lisboa, a CupomValido.com.br revela ainda que “os portugueses consomem em média 51,9 litros de vinho no ano, que equivale a aproximadamente 69 garrafas de 750 ml”. O maior consumidor per capita do globo é a França, famosa por suas uvas bem distintivas e pelas inúmeras possibilidades em termos de regiões e terroirs.

Os vinhos tintos franceses, aliás, são outros de que os brasileiros gostam bastante, com destaque para as uvas Malbec, Cabernet Sauvignon e Merlot.

Mas também existem amantes de vinho branco no Brasil – cerca de 25% dos consumidores prefere este tipo – e nesse caso, as cepas mais consumidas são Chardonnay, Sauvignong Blanc e Moscato, por essa ordem mesmo.

Segundo o mais recente Wine Analytics Report, o consumo de vinho já está, no entanto, abrandando um pouco por todo o mundo para os níveis anteriores à pandemia, o que pode ser explicado pelo facto de terem terminado os Confinamentos gerais e de mais gente já estar regressando aos escritórios, o que torna o consumo em casa menos regular.

Seja como for, esse é um mercado que deverá seguir bem quente durante os próximos anos, e Portugal está se posicionando para tentar ganhar não apenas espaço no mercado, mas também um valor mais elevado para as suas criações, que há muito tempo competem com as de alguns dos melhores produtores do mundo como a Itália ou a França.

E tem sido um verdadeiro privilégio assistir ao aparecimento de vinhos cada vez melhores e mais curiosos no mercado português. Vamos ver onde ele nos leva.

Saúde!