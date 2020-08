Missa em tempo de Covid

Voltar a abrir as Igrejas, no final de maio, foi uma decisão que deixou muita gente com dúvidas. O regresso das missas era muito aguardado sobretudo pela comunidade mais idosa do País – e ela é bem grande – e foi importante retomar a vida espiritual, no meio de uma pandemia que foi tão complicada para todo o mundo.

No entanto, as regras estão fazendo com que muita gente não adore o regresso às celebrações: desinfeção das mãos obrigatória à entrada, uso de máscara durante toda a celebração, desinfeção das mãos antes e depois da comunhão, lotação da Igreja reduzida a um terço, nada de abraço da paz…enfim. Uma vez que é verão aqui no hemisfério norte, tem sido possível colocar vários lugares na rua, para as pessoas participarem nas missas ao ar livre, o que pode ser estranho, mas é também mais seguro.

Até porque uma das maiores dificuldades dos mais velhos é a utilização correta da máscara (sempre tem um nariz de fora, ou uma mão mexendo bem no centro da máscara…), então é mais seguro para todo o mundo se se puderem manter as distâncias e o ar correndo livre.

Mesmo na rua, as cadeiras devem estar a uma distância de 1,5m a 2m umas das outras, e as pessoas devem evitar o contato.

Tem muitos fiéis que brigam com os padres por acreditarem que há uma espécie de complô para que as missas sejam menos agradáveis, e que ficam meio nervosos porque as novas regras da Covid-19 obrigaram a alterar um pouco os rituais. Mas a verdade é que Jesus Cristo pode se manifestar de todas as formas, não é assim? E ritual nenhum pode ser mais importante que a saúde de todo o mundo.

A Covid-19 veio para ficar durante mais um tempo. Então é bom que a gente se acostume, mesmo, a essa nova forma de vida. Vai ser difícil que a vida volte ao que era antes. Melhor assumir isso mesmo e ter cuidado, não é não?

—

