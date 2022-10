Número de pobres dispara em Portugal

É o primeiro agravamento desde 2014, e refere-se a dados de 2020. Atualmente, este número poderá ser mais elevado. O número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza chegou aos 4,4 milhões, um valor que diminui para 1,9 milhões depois de recebidos os apoios do Estado. Isto significa que praticamente 20% da população do País vive com dificuldades para garantir as suas necessidades mais básicas.

Os números foram relembrados essa semana, por ocasião do Dia Internacional da Pobreza e realçam ainda que Portugal é o segundo país da Europa com mais pessoas a viver em insuficientes condições materiais.

Com os efeitos da Guerra na Ucrânia a fazer disparar o custo de vida, desde o início deste ano, foram já vários os especialistas que avisaram para o agravamento desta tendência nos próximos tempos. Um dos economistas do Banco de Portugal – o banco central do País – falou essa segunda-feira dizendo que “vem aí um tsunami”, referindo-se às dificuldades provocadas pela Guerra na Ucrânia e pelo aumento das taxas de juro.

As famílias, em Portugal, já estão sentido muito os efeitos da inflação nos consumos diários, com a eletricidade, o gás e os alimentos a aumentar de preço a cada semana. Números da Deco-Proteste, uma associação de defesa do consumidor, mostram que o preço da cesta básica (que considera 63 produtos) já subiu 14,64% desde o início da Guerra na Ucrânia. O preço da pescada, por exemplo, disparou 67%, enquanto o preço do frango subiu 31%.

Nos legumes, o borcoli lidera a subida de preço, e está custando mais 50% do que antes da invasão da Rússia.

Os combustíveis – Portugal importa tudo o que consome – também continuam a subir, e o preço da eletricidade e do gás vai disparar esse mês, conforme avisos das empresas fornecedoras de energia.

A juntar a isso, o Banco Central Europeu decidiu subir as taxas de juro para tentar travar o efeito da inflação. E isso provocou uma alta no preço das prestações das hipotecas das casas, o que está deixando muitas famílias em dificuldades para pagar o crédito nos bancos, porque a prestação subiu muito entre um mês e outro.

Com a chegada do Inverno aqui, é possível que se torne ainda mais complicado pagar as contas: a maioria das casas usa aquecimento a gás ou a eletricidade, e tanto uma como outra estão muito mais caras. A Guerra, que não vai terminar tão cedo como todos gostaríamos, deverá continuar a causar problemas no abastecimento – até por via das tensões com a Rússia e países seus amigos – e alta do preço de alguns alimentos como os cereais.

A gente tenta manter algum otimismo, mas os próximos meses serão, certamente, muito difíceis para quem vive desse lado do Oceano.