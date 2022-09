Obrigada, Brasil

Já não chegam os dedos das duas mãos para contar há quantos anos aterrissei, pela primeira vez, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Tinha pouco mais de 20 anos, e levava comigo quase 40 quilos de bagagem para passar uma temporada de alguns meses que se estendeu para mais alguns e que segue ainda hoje, numa relação muito duradoura na minha vida.

Descobri, no Brasil, uma casa longe de casa, um lugar onde meu coração se expande quando chega e contrai quando volta a sair, porque é lugar onde cresci, onde me encontrei, onde fiz amigos, família. Dei os primeiros passos nessa profissão que decidi abraçar – e tantas vezes, em tantos dias, agradeço o privilégio de ter começado precisamente na redação deste jornal onde hoje mantenho a honra de escrever em nome próprio.

[Aliás, me perdoem a ausência dos últimos meses, mas a vida acabou acontecendo e eu precisei de um afastamento. Obrigada por continuarem desse lado!]

Em dia de celebração de independência, meu corpo está aqui em Portugal e meu coração todo em Brasil. Lembrando os ruídos e os cheiros das cidades que me acolheram; recordando os bares e restaurantes onde os colegas se tornaram amigos; sentindo saudade do bulício e das idiossincrasias de um país que tem tudo para ser gigante – que é gigante – e que parece enfrentar, a cada ciclo, ainda mais desafios que no anterior.

Me agoniei com a angústia da pandemia, me emocionei quando visitei o Brasil há uns meses e vi o retrocesso dos últimos anos. Quis ficar e quis vir embora, num ânsia de ajudar um país que sinto casa, e de me proteger de uma nação que é enorme na sua beleza, nas suas cores, na sua autenticidade, e que vai sofrendo às mãos de sucessivos governos meio perdidos.

Sempre que estou no avião, decolando daí, peço mentalmente desculpa por todas as coisas menos boas que nós, portugueses, aí deixámos quando, há mais de 200 anos, encontramos esse território: os hábitos do ‘desenrasca’ – que seria o ‘jeitinho brasileiro’ –, as noções dúbias do que é servir a causa pública, as dificuldades de fazer o nosso espaço no mundo, de cabeça erguida e certos de nossas qualidades, porque temos tantas.

E enquanto peço perdão, agradeço profundamente esse cruzamento de culturas que me permite falar a mesma língua e entender as mesmas emoções. Agradeço a diversidade cultural com que o Brasil presenteou o mundo desde o Grito do Ipiranga, e agradeço até a Guerra Civil que obrigou D. Pedro a vir aqui ajustar contas com o seu irmão mas sem nunca deixar que seu coração mudasse de território. D. Pedro amou o Brasil, e eu entendo porquê. Desonfio, aliás, de que por cá até sentimos alguma inveja por nunca termos conseguido colocar no coração do monarca tal dedicação e amor por uma terra que não era, mas que ele fez sua.

Agradeço Bethânia, Caetano, Roberta Sá, Marisa Monte e Tom. Agradeço Elis, Jorge Amado, Tarcília do Amaral, Rubem Fonseca. Agradeço o doce de leite, o bolinho de chuva, a cocada e o brigadeiro. Agradeço o macarrão com calabresa – ainda hoje é o prato que me conforta em dias mais difíceis -, o pastel de vento e a feijoada com uma torre de farofa.

Agradeço o jornalismo firme e sério que apesar das contrariedades, ao longo das décadas, milhares de profissionais continuam fazendo, mesmo quando tudo parece indicar que o jornalismo morreu. Agradeço ter mentores desse lado do Oceano que continuam no meu coração, com quem posso trocar dramas da vida pessoal e profissional porque o Oceano não precisa de aumentar distâncias, bem pelo contrário. É ele que nos une nessa História feita de mais de dois séculos, e apesar dos momentos menos bons que nossos países viveram na sua relação.

Agradeço profundamente ao Brasil por me ensinar que a resiliência, a esperança e a alegria andam de mãos dadas, e por me ter dado a música que sempre salva meus dias ruins. Agradeço ao Brasil ter me ensinado que a vida não pode nem deve ser apenas Fado e Saudade, mas que pode e deve ser samba, axé e boas vibrações.

Agradeço a todos e a cada um que sempre me abriram portas, me deram guarida, partilharam conhecimento, me deram oportunidades e seguem comigo na jornada, me deixando adotar um país que, não sendo meu, eu sinto como casa – não porque me pertence, mas porque eu lhe pertenço.

Parabéns, Brasil, nesses 200 anos de uma independência colorida, aguerrida, cheia de desafios que, certamente, voltará a conseguir enfrentar.

Obrigada, Brasil. Casa.

A mais 2000 anos de História!