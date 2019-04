Portugal na sua mesa

Geralmente acontece na primeira visita a Portugal: “Como é que eu posso levar esse azeite para o Brasil? Esse vinho?”. Para além das formas óbvias, que é numa mala de porão que vai, certamente, pagar excesso de bagagem, já há algumas alternativas que nem precisam que você venha a Portugal.

Essa manhã, enquanto estava lendo as notícias, me lembrei dessa loja, que já me resolveu alguns problemas porque tem produtos absolutamente maravilhosos – lindos, de ótima qualidade e a preços mais do que justos – e que faz envios para todo o mundo. E me dei conta, também, de que nunca tinha falado dela aqui.

A The Portugal Online Shop foi criada por um casal jovem que acredita que Portugal tem muito para dar ao mundo, e que os produtos nacionais são muitas vezes esquecidos na era da globalização. Faz também parte da missão dessa loja – que é o trabalho secundário dos dois, mas que já os ocupa bastante – garantir que tudo o que e comercializado segue uma cadeia de valor justa: são eles que falam diretamente com os artesãos ou produtores de tudo o que está à venda online; são eles também que preparam suas encomendas e quem as enviam, pessoalmente; são eles que garantem que o preço cobrado por cada produto é justamente dividido por todos os que fazem parte de toda essa cadeia de produção. Há muitas marcas tradicionais aqui representadas, que perderam espaço nos grandes grupos de varejo e que encontram aqui uma forma nova de chegar a todo o mundo.

Se você já é um fã de alguns produtos portugueses, talvez os possa encontrar aqui. Se ainda não é quer experimentar, essa pode ser uma boa alternativa. Apesar de ainda não venderem vinhos de mesa – não sei se algum dia o farão mas eu cá acho que seria um sucesso –, é possível encomendar garrafas de Licor Beirão ou de Vinho do Porto. Pode também comprar cremes para o rosto, as mãos e o corpo, uma quantidade enorme de produtos de beleza, de mercearia e de decoração tradicional portuguesa.

Na verdade, até é possível comprar alguns produtos de limpeza que existem há décadas!

O melhor mesmo é você dar uma olhada e escolher por onde quer começar a gastar o seu dinheiro. Se eu puder dar uma sugestão, não deixe de provar a Ginginha de Óbidos. E tudo o resto, na verdade. Porque o que “Nacional é bom”, como ainda hoje diz a propaganda de uma massa portuguesa. E aproveite para comprar azeite, atum, balinha, chá, café…enfim. Uma espécie de viagem a um supermercado português sem sair desse lado do Atlântico 🙂

—

