Portugal tem a melhor praia da Europa

A praia do Carvoeiro, na região sul do país, foi considerada a melhor praia da Europa, pela European Best Destinations, uma instituição sedeada em Bruxelas, e que recolhe as opiniões de viajantes, online.

Aquela praia é, segundo a própria empresa, “provavelmente um dos lugares mais bonitos” que você vai ver durante a sua viagem pela Europa. Ela fica em Lagoa, no concelho de Lagoa, e os visitantes a adoram porque a temperatura da água parece sempre perfeita, para além de ser de um azul maravilhoso que pode ir passando de uma tonalidade mais clara para algo mais escuro ao longo do dia.

Bem perto da praia do Carvoeiro você vai encontrar um monte de lugares bem charmosos para dormir, comer ou simplesmente aproveitar o tempo quente da região. Aproveite para visitar o Algar Seco, um dos mais incríveis monumentos naturais, com suas formações rochosas e janelas com vista para o Oceano Atlântico.

E se quiser terminar a visita em beleza, escolha o Bom Bom Restaurante, um lugar com uma estrela Michelin que tem feito as delícias dos visitantes com ingredientes regionais de qualidade transformados em alta gastronomia, pela mão do chef Louis Anjos.

Da lista das 30 melhores praias (que transcrevo aqui) constam ainda mais duas praias portuguesas: a praia da Fuseta, também do Algarve e a praia dos Galapinhos, na região de Setúbal, bem perto de Lisboa.

Para conhecer o rnaking completo das melhores praias da Europa, basta acessar o site da European Best Destinations. E claro, fazer a mala para voar bem rápido para esse lado do Oceano!