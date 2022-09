Portugal vota com o coração

Há muito tempo que umas eleições desse lado do Atlântico não despertavam tanta atenção em terras lusas. Nas últimas presidenciais, houve algum seguimento da campanha no segundo turno, e sobretudo porque Bolsonaro tinha vindo de lugar nenhum para suceder ao PT, depois de anos de escândalos, impedimentos… no fundo, se olhava para o Brasil com esperança, mesmo que as políticas económicas parecessem já anunciar demasiadas diferenças, e o discurso racista, misógino e profundamente desrespeitador do atual presidente desse alguns sinais de poder escalar. Mas sabe como é: a gente nunca espera o pior das pessoas, não é?

Dessa vez, porém, tenho escutado várias vezes nos últimos dias muitos portugueses comentando as eleições no Brasil com visível interesse e entusiasmo. Ainda ontem, uma senhora me dizia: “não sei coisa alguma de política brasileira, mas estou torcendo para que o Lula ganhe. Quando será o último debate? O que você acha que vai acontecer?”

A gente teve uma conversa muito interessante sobre o que tem acontecido no Brasil durante os últimos anos, e assumindo o meu desconhecimento do dia-a-dia num país que visitei, pela última vez, no final do ano passado, vou sabendo aquilo que consigo pelos media, por amigos queridos que ainda estão no ou trabalham para o Brasil e vou sabendo aquilo que diz minha intuição. Por exemplo, que possivelmente os eleitores em Portugal vão dar de novo uma vitória a Bolsonaro, tal como aconteceu em 2018, ainda que ela possa ser menos expressiva – mas tenho dúvidas.

São mais de 80 mil eleitores aqueles que vão às urnas aqui em Portugal no próximo domingo – desses, 45 mil votam em Lisboa. É o dobro das pessoas que votaram nas últimas eleições e faz dessa ‘mesa de voto’ a maior fora do Brasil.

A segurança do Consulado foi reforçada, na antecipação de problemas entre apoiadores dos dois principais candidatos, e domingo será, certamente, um dos dias mais interessantes da política internacional para quem está olhando de fora. E depois de uma vitória da extrema-direita na Itália, no último domingo, não deixa de ser curioso como os portugueses estão torcendo por uma vitória de Lula da Silva, e como as eleições brasileiras têm marcado os espaços de debate nas televisões nacionais. Dedicam-se horas de emissões a analisar debates, sondagens e as histórias típicas desses últimos dias de campanha. Nunca me lembro de ver, depois da estreia de algumas novelas da Globo que todo o mundo adora por cá ou da seleção canarinha jogando Copas do Mundo, tanto entusiasmo em volta de um evento que acontece a milhares de quilómetros de distância.

Num Portugal onde a taxa de abstenção teima em rondar os 50-60% – aqui o voto não é obrigatório –, é muito interessante ver como as pessoas estão torcendo para que brasileiro algum fique em casa no próximo domingo – é claro que o engajamento de muitas figuras públicas, com presença relevante nas redes sociais e que são conhecidas aqui, também tem ajudado todo o mundo a estar mais atento. Embora a grande maioria das pessoas só saiba que existem, na corrida, Jair Bolsonaro, Lula da Silva e alguns chegam até Ciro Gomes, a verdade é que o interesse e a atenção são reais. A preocupação também.

E, claro, um grande desejo de voltar a visitar o nosso país-irmão, que depois de ter sido dizimado pela pandemia e por políticas econômicas que deixaram 63 milhões de pessoas vivendo com menos de R$497 por mês, das quais 33 milhões vivem com menos de R$289, o pior número de sempre da História do país, deixou de ser também o destino favorito de muitos portugueses.

É certo que a gente não tem qualquer voto na matéria – literalmente – na escolha do próximo presidente do Brasil. Mas garanto para vocês que vamos sentir uma emoção muito parecida quando, no próximo domingo, começarem a ser projetados os resultados de umas eleições que, para já, parecem gerar quase mais interesse que as últimas eleições nacionais.