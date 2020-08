Portugueses criam máscara capaz de inativar coronavírus

Empresas e universidades se juntaram numa tarefa que resultou em muito sucesso: a máscara MOxAdTech, desenhada e fabricada em Portugal, que já está à venda desde abril, foi testada com sucesso. É a primeira com capacidade para inativar o vírus que causa a Covid-19, garantem os cientistas do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes.

Criada por uma empresa têxtil portuguesa, em parceria com a Universidade do Minho, e com o apoio da gigante de varejo SONAE, a máscara MOxAdTech existe em duas cores (preto e branco) e está a venda por €10 euros (cerca de R$65). Ela se assume “como a primeira máscara que inativa o vírus SARS-CoV-2. Este projeto pretende, desde a primeira hora, reforçar a proteção pessoal na atual situação de pandemia, tornando acessível o vestuário técnico ao maior número de pessoas possível”, dizem os responsáveis do projeto em um comunicado enviado há umas semanas para as redações.

Foi nesse documento que os responsáveis revelaram que testes independentes realizados pelo prestigiado iMM permitiram confirmar a eficácia da máscara MOxAd-Tech na inativação do novo coronavirus. Segundo os especialistas, a máscara tem um revestimento que neutraliza o vírus SARS-CoV-2 quando este entra em contacto com o tecido, efeito que se mantém mesmo depois da realização de 50 lavagens domésticas, realizadas a uma temperatura de 60 graus.

A grande vantagem dessa máscara é que ela se torna muito segura para utilizar em lugares com muita gente, porque para além de proteger os outros de um eventual contágio, ela protege também o utilizador, o que geralmente não acontece com as máscaras sociais.

Pedro Simas, investigador e virologista do iMM, foi quem coordenou os testes que qualificam o tecido utilizado nessa máscara como tendo propriedades anti-virais. No comunicado, o cientista explica que “de forma simplificada, estes testes consistem na análise do tecido após o contacto com uma solução que contém uma determinada quantidade de vírus, cuja viabilidade se mede ao longo do tempo. Os testes à máscara MOxAdtech revelaram uma inativação eficaz do SARS-CoV-2 mesmo após 50 lavagens, onde se observou uma redução viral de 99% ao fim de uma hora de contacto com o vírus, de acordo com os parâmetros de testes indicados na norma internacional ISO18184:2019.”

Em Portugal, as máscaras podem ser encontradas nas lojas MO, Wells e dos CTT, e em Espanha na cadeia espanhola Eroski. Ainda não é claro se vai ser comercializada no resto do mundo.

