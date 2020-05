Uma casa de família para desconfinar em segurança

Quando a gente chega, o portão branco nos recebe com a delicadeza e as linhas simples que deixam antever um espaço bem simpático. O jardim enorme, com espaço para balanço, um campo de futebol, piscina, barbecue, árvores de fruto e muita grama onde é possível descansar, é um ótimo cartão de visita, mas nada chega aos calcanhares da boa energia que a família, dona da Casa dos Limões, dedica a todo o mundo.

Ponto de interesse: sou amiga dos proprietários, conheço a Francisca desde que somos crianças e tenho um carinho muito especial pela família e pela vida que eles construíram. E estou muito muito orgulhosa por terem conseguido lançar um projeto que há muito tempo eles tinham pensado.

Mas garanto que vocês conseguem sentir tudo o que vou falar para vocês com apenas uma visita a esse projeto. É que eles oferecem realmente um lugar maravilhoso para você poder passar umas férias durante a sua próxima visita a Portugal.

A Casa dos Limões é um projeto que essa família de cinco pessoas (os pais Francisca e Manuel e os filhos Benjamim, Maria Clementina e Maria Lourença) e um cachorro há muito tempo tinham em mente. Depois de viverem em vários países (onde se inclui o Brasil) e continentes, a Francisca e o Manuel decidiram deixar de viver em cidades grandes, e trocaram Lisboa pela vila do Bombarral, a cerca de 70 quilómetros da capital portuguesa – a viagem de ônibus de e para Lisboa demora apenas 45 minutos e tem vários horários disponíveis.

Aí, há uns anos, eles compraram uma linda casa dos anos 1960 nesse lugar super pequeno e fizeram crescer a família. Pessoas ligadas à natureza, à sustentabilidade e às coisas bonitas, começaram a se dedicar ao melhoramento da habitação e a explorar a região para encontrar os lugares mais legais para fazer programas em família, para passear ou somente para respirar fundo.

A Casa dos Limões tem, sempre, as portas abertas aos familiares e amigos que teimam em aparecer sem avisar. Essa foi a característica essencial para que eles dessem o passo seguinte: é que todo o mundo naquela família gosta realmente de receber pessoas, de partilhar o espaço e a energia, com uma generosidade difícil de encontrar.

Então, e como há muitos anos eles passam o verão fora da Casa dos Limões, numa praia ali perto, pensaram: por que não partilhar esse espaço lindo, onde gostamos tanto de viver, com pessoas que queiram ter uma experiência diferenciada de umas férias na praia ou numa das grandes cidades portuguesas? Dessa forma, explicam na página do projeto e ao Sambando em Lisboa, será possível também continuar a investir na habitação, criando um espaço cada vez mais agradável para a família habitar, mas também para os hóspedes que desejem conhecê-la.

E decidiram assim abrir as portas da sua própria casa para outras famílias que queiram passar uns dias perto de lugares super interessantes como Óbidos, as praias de Peniche ou Baleal, Alcobaça, a Serra do Montejunto, Fátima ou o Budha Garden. As praias da chamada ‘Costa da Prata’ ficam todas a cerca de 30 minutos de distância e há várias que são incríveis para os praticantes de surf, também.

Durante o tempo em que a família está fora, é possível alugar a habitação (ótima opção para quem tem famílias grandes ou para amigos com filhos que gostem de passar férias juntos) e usufruir de todos os espaços com segurança e com tranquilidade.Quando estão por lá, os hóspedes podem ainda marcar massagens relaxantes com a [maaaaaraaaaaviiiilhoooosaaaa] Vera ou aulas de yoga com a própria Francisca – a pessoa que me fez apaixonar pela prática e ser hoje uma fiel praticante. Eu, a mais cética desportista de todos os tempos.

Numa época em que Portugal começou, lentamente, a desconfinar depois de um período bem tenso de isolamento social devido à Covid-19, essas opções de alojamento são uma boa hipótese também por se evitar contacto com outras pessoas. Porque apesar de as praias e grande parte dos espaços públicos já terem sido reabertos no País, a verdade é que os riscos de contágio continuam sendo elevados. E apesar de as unidades hoteleiras, genericamente, estarem cumprindo todas as recomendações das autoridades de saúde, a verdade é que ainda se sente alguma insegurança por parte da maioria das pessoas para arriscar estar em espaços com muitas outras.

Assim, escolher um lugar que tem padaria e cabeleireiro a 30 segundos de distância e os mercados no fundo da rua, pode bem ser uma ideia interessante. Vale, pelo menos, darem uma olhada no site para conhecerem toda a história, quando estiverem pensando em viajar e conhecer a terrinha! Juro!