Viajar por Portugal [na memória] || Quinta de Ventozelo

Um dos últimos lugares onde estive antes de o Grande Confinamento começar foi na querida Quinta de Ventozelo, em pleno Douro Vinhateiro. Já publiquei várias fotografias do lugar no Instagram do Sambando em Lisboa, porque é realmente um lugar com uma energia maravilhosa, e onde me sinto em casa sempre que tenho o privilégio de a visitar.

É uma das maiores e mais antigas quinta do Douro, e já entrei lá de barco (que experiência incrível) e de carro, já me perdi nos trilhos, já me encantei no museu – inteiramente dedicado à história da Quinta, do Douro e do Vinho do Porto –, já tomei muito vinho debaixo do salgueiro gigante com vista para o rio Douro e já sonhei muito olhando pelas janelas de Ventozelo.

Lá se adormece ao som do silêncio, com as estrelas bem visíveis e com o ar puro enchendo os nossos pulmões, o que nos embala num sono tranquilo e sem sonhos. Ventozelo foi recuperada pelo grupo francês Gran Cruz, produtor de vinho do Porto (Porto Cruz, d’Alva…) e agora também de vinhos de mesa como os Ventozelo (monocastas e blends) e os Azul de Ventozelo.

Mas a Quinta de Ventozelo quer se afirmar também como um lugar que recupera o que o Douro tem de melhor. Assim, para além de ter retomado muito terreno para vinhas, a Quinta é hoje um lugar onde se plantam vários legumes, ervas aromáticas, crescem oliveiras e se multiplicam árvores de fruto. E o melhor? Os hóspedes de qualquer um dos 29 quartos que agora estão disponíveis para alojamento podem participar em atividades como pegar os legumes da terra, ou até em workshops de cozinha.

O restaurante de Ventozelo, dirigido pelo chef Miguel Castro e Silva, traz para a mesa uma série de sabores tradicionais da região e de Portugal que são uma autêntica viagem sensorial. Como sempre, o chef consegue trazer os melhores ingredientes, tirar deles o melhor saber e oferecer refeições simples, delicadas e que nos fazem engordar muito mais quilos do que aqueles que seriam saudáveis (mas um dia não são dias, não é mesmo?).

E se no inverno um dos melhores programas é tomar um gin de Ventozelo junto da lareira, para enfrentar o gélido tempo das encostas do Douro, no verão os cocktails ou aquele copo de vinho podem [e devem] ser tomados na piscina de beiral infinito, com o azul do céu e as encostas no horizonte.

Ventozelo é um lugar com uma energia muito especial, conseguida sobretudo pelas pessoas tão queridas que nos recebem desde o primeiro momento e que nos guiam pela História daquele lugar. E, na verdade, é realmente um dos primeiros lugares onde eu gostava de regressar depois de tudo isso acalmar. As portas do alojamento já reabriram, com todos os selos de qualidade necessários, e com todos os cuidados para que nada aconteça aos hóspedes que optarem por visitar a Quinta.

Espero que um dia também vocês possam visitar Ventozelo.