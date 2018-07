Verão 2010

Bombeiros treinam surfistas para evitar afogamentos em SP

Nesta semana, surfistas do litoral norte de São Paulo poderão receber treinamento de técnicas de salvamento e resgate no mar com o 17.º Grupamento do Corpo de Bombeiros (Salvamar). Neste sábado, 6, os agentes estarão na Praia de Martim de Sá, em Caraguatatuba; no próximo, dia 13, a última etapa do evento será na Praia