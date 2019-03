Aprender lugares – A Mangueira e o Dragão do Mar

O Ceará foi um estado pioneiro na abolição da escravidão. Lá em Aracati, município onde fica a praia de Canoa Quebrada, o jangadeiro Francisco José do Nascimento barrava a venda de negros na província. Ele ficou conhecido por dois apelidos, Chico da Mathilde e Dragão do Mar. Este é um dos nomes mais importantes dos movimentos abolicionistas, Chico aprendeu a ler somente aos 20 anos de idade, aos 35 foi nomeado prático da Capitania dos Portos e conheceu de perto os mecanismos da chegada de escravizados no litoral cearense. Sua principal ação foi fechar o Porto de Fortaleza para impedir que os africanos fossem levados a outras províncias.

Na última segunda-feira a Mangueira cantou: “Não veio do céu / Nem das mãos de Isabel / A liberdade é um Dragão no Mar de Aracati”. Era de Chico da Mathilde que falavam. Sei disso porque fui ao Rio ver o desfile e realizar o sonho do meu irmão: ver uma noite de carnaval na Marquês de Sapucaí. O professor da Universidade Federal de São Carlos Campus Araras, Anselmo Calzolari, me explicou certa vez que há três tipos de educação; a formal que se faz na escola e em outras instituições de ensino, a não-formal que se faz com a intenção de educar apesar de não emitir certificado e a informal que se faz sem a intenção direta de transmitir um conhecimento específico. Museus, exposições e memoriais são meios não-formais de educação. Esses lugares têm o propósito de ensinar sobre algo embora não certifiquem seus visitantes.

Os desfiles das escolas de samba, ao meu modesto entender, são também meios não-formais de educar. E viajar é o método informal mais eficaz de aprendizado que conheço. Fui ao Rio no carnaval para me divertir, mas acabei aprendendo pontos da história do Brasil nos quais a educação formal sequer tocou. Foi conhecendo o Brasil que conheci a história do nosso país. Basta lembrar que em vários idiomas, os verbos saber e conhecer são um só. Se você não sabe, você também não conhece. É preciso aprender os lugares.

E ter viajado para outros países da América Latina me deixou atento para compreender nossa história de independência. Em todos os países desse imenso continente que fui há museus e monumentos que falam de suas libertações, muitas delas com influência direta do movimento bolivariano – goste você disso ou não. Na primeira vez que me perguntaram sobre a história de independência do Brasil foi claro o meu constrangimento em me tocar que até aquele momento acreditei mesmo que um cara cavalgou até a beira de um rio e gritou.

Há algum tempo, mas não tanto assim, me é evidente que a liberdade não se fez por um decreto assinado pela princesa. Não se fez mesmo. Se fosse assim tão simples, não teríamos escravidão nos dias de hoje. A Mangueira me mostrou nesse carnaval um novo nome: o Dragão de Aracati. E graças à tecnologia na palma da mão, a volta da viagem foi dedicada a aprender quem foi esse grande herói da liberdade. Canoa Quebrada nunca mais será apenas uma praia.

Conhecer um lugar sem aprendê-lo é uma experiência vazia. A Praça da Bastilha, em Paris, sem a história é só uma rotatória com um obelisco no meio. Sem a história não há muita diferença entre o Muro de Berlim e a Muralha da China. Sem histórias são só paredes de outros tamanhos. À primeira vista, o tesouro de Petra é um castelo, mas a história nos conta que não.

