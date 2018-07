Cristiano Ronaldo abrirá restaurante em Gramado durante a Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo, principal nome do Real Madrid e craque da seleção portuguesa de futebol, decidiu ampliar seus investimentos no turismo: seu novo negócio será na área gastronômica e no Brasil. O craque, junto com sua família, vai abrir um restaurante em Gramado, no Rio Grande do Sul, em junho deste ano, durante a Copa do