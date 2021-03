A Nova Zelândia, os Maori e a sustentabilidade

Por Nathalia Molina*

A Nova Zelândia sempre foi para mim a terra do kiwi e do bungee jump. A 135 metros do chão, o mais alto exemplar desse salto de corajosos num abismo fica perto da cidade de Queenstown. Já o kiwi, mais do que a fruta que adoro, é apelido dos neozelandeses. Ok, seria como pensar que o Brasil se resume a Corcovado com feijoada. Obviamente a Nova Zelândia não para na dobradinha que habita meu imaginário.

Mas aquele pedacinho da Oceania ganhou especial interesse da minha parte pelo modo responsável de enfrentamento à pandemia, pelas práticas sustentáveis e pela valorização dos Maori, povo originário daquele território. A maneira como lida com a covid-19, aliás, levou o país a ser apontado na pesquisa de 2020 da Associação Brasileira de Empresas de Intercâmbio (Belta) como tendência para estar no top 5 dos países preferidos por brasileiros para estudar fora no futuro.⁠

Quem estuda ou passeia na Nova Zelândia vivencia o Kaitiakitanga, palavra Maori que traduz o respeito e o cuidado com a natureza, que se reflete no turismo local. Os visitantes são convidados a manter o Tiaki Promise, compromisso de preservar a terra, os mares e a cultura do país. Assim, a sustentabilidade está presente até nas viagens de luxo, com serviços exclusivos em meio à beleza da paisagem, com a proposta de causar o menor impacto ambiental possível.

O hotel Mahu Whenua, em Wanaka (Ilha Sul), é um exemplo disso. O nome, que significa “cura da terra” é um projeto privado de conservação. Em torno de 1,36 milhão de espécies nativas foi plantado no terreno, com cerca de 90% da sua área protegida oficialmente desde 2015. As cinco suítes compartilham uma cozinha de fazenda e as áreas sociais (estar, jantar, biblioteca, piscina, spa e heliporto). A propriedade desenvolve agricultura sustentável, equilibrando economia com ecologia.

Quem são os Maori?

A cultura dos Maori e a forma como eles se relacionam com o meio ambiente têm forte influência sobre a identidade dos neozelandeses. Eles são o povo original da Nova Zelândia. Um em cada sete neozelandeses se identifica como maori, e um em cada cinco fala te reo Maori, a língua desse povo.

O país tem como meta aumentar o número de falantes desse idioma oficial para 1 milhão de pessoas até 2040. Há escolas de idioma maori (para alunos da pré-escola ao ensino médio) e um canal de televisão na língua, o Maori Television. Nova Zelândia é chamada de Aotearoa, na língua Maori.

Além do cuidados com a terra, a cultura dos Maori respeita as pessoas e preza pela comunidade. Manaakitanga é uma palavra que pode ser traduzida como integridade e hospitalidade. Ela representa como os neozelandeses tratam os visitantes. Eles acreditam que a maneira como se lida com o outro reflete o que você é.

Eventos online gratuitos

Se a Nova Zelândia te interessa, para estudar ou passear, vale ficar atento a eventos online sobre o país. Anote os próximos aí:

Turismo Indígena Maori: Abraçando o Passado para Preparar para o Futuro

Com apoio da Embaixada da Nova Zelândia no Brasil, o encontro é organizado pelo Laboratório de Estudos de Turismo e Sustentabilidade (Lets), do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília (CDS/UNB). Participam Diane Ruwhiu, acadêmica e pesquisadora Maori​ na Escola de Negócios da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, e a consultora sênior Kylie Ruwhiu-Karawana, especializada em turismo indígena e planejamento estratégico de operadoras indígenas e de tribos Maori (iwi), da TRC Turismo.

Quando e onde: 18/3, às 17h, no canal do CDS/UNB no YouTube. Está prevista tradução simultânea para português.

Korerorero – Live sobre sustentabilidade

A palavra Korerorero significa conversa ou discussão. A Education New Zealand, agência do governo para a educação internacional, organiza o evento ao vivo com acadêmicos e especialistas Maori sobre a visão desse povo em relação à importância da sustentabilidade para a vida no planeta. A moderação será feita por Sarah-Jane Tiakiwai, vice-chanceler Maori da Universidade de Waikato.

Quando e onde: 24/3, às 16h, inscrição no site thinknewnz.com/pt/home-pt – haverá tradução simultânea para português e espanhol.

* Sou jornalista de viagem e também escrevo o Como Viaja com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanha no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades