Abav Expo 2022 será em Pernambuco, entre 21 e 23 de setembro

Por Nathalia Molina*

Pernambuco é o destino escolhido para a Abav Expo 2022, com Recife e Olinda como co-anfitriões. O evento da Associação Brasileira de Agências de Viagens passou a ter duas feiras anuais, sendo uma delas itinerante – a última vez em que isso ocorreu foi justamente em Pernambuco, em 2002, no Recife. No próximo ano, o evento de turismo está marcado para o Centro de Convenções de Olinda, entre 21 e 23 de setembro.

“Pernambuco foi escolhido pela sua vocação e infraestrutura, comprovadas por meio de visitas técnicas. Eu quero agradecer muito aos 12 Estados e municípios que mandaram suas propostas, excelentes todas elas. Mas a imparcialidade permeou a nossa escolha”, afirmou Magda Nassar, presidente da Abav. “Trabalhamos muito arduamente para esta Abav aqui acontecer e acho que entregamos um evento surpreendente. Cumprimos todos os protocolos e fomos parabenizados pela Vigilância Sanitária. Agora, de hoje até setembro de 2022, iremos Pernambucar”, disse Magda, em alusão ao slogan do turismo no Estado, #borapernambucar.

Os outros destinos que se candidataram para receber a principal feira do setor de turismo foram: Bahia/Salvador, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, Florianópolis, Joinville e Porto Alegre. “O nosso compromisso é de realizar a maior, mais festiva e participativa Abav Expo & Collab da história. Faremos de tudo para que seja inesquecível, para que este momento fortaleça ainda mais o turismo do Nordeste”, disse o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Rodrigo Novaes.

Abav Expo 2021: primeiro evento presencial na pandemia

O encontro no Ceará, realizado de 6 a 8 de outubro, foi o primeiro evento presencial do setor de turismo na pandemia. Em 2020, a feira da Abav havia sido feita apenas num ambiente online chamado de Collab. Neste ano, juntou os dois num formato híbrido, com o patrocínio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e do Sebrae Nacional, que apresentou na feira roteiros desenvolvidos pelas regionais no País. Entre os principais, a Rota das Emoções teve estande próprio para divulgar os serviços turísticos do trecho que vai da cearense Jericoacoara aos Lençóis Maranhenses, passando pelo Delta do Parnaíba, no Piauí.

A Abav Expo & Collab 2021 contou com forte presença de destinos, organizações e empresas brasileiras. A junção do setor em busca da resolução dos problemas trazidos pela pandemia foi elogiada por diversos participantes. “O turismo influencia e é influenciado por todos os setores da economia. Precisamos ter estratégias conjuntas para trabalhar pelo destino e não apenas por nossos empreendimentos ou associados”, ressaltou o diretor presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling, na abertura do evento, falando ainda como presidente do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur). Durante a Abav 2021, assumiu o cargo Fabrício Amaral, da Goiás Turismo.

Novidades de destinos e empresas do setor de turismo

Entre os internacionais, participaram a Argentina, que reabriu para viajantes brasileiros em 1º de outubro, e o Peru, que recebe turistas do Brasil desde 6 de setembro. O país divulgou o que está preparando para os viajantes brasileiros, assim como fizeram as companhias aéreas Gol, Latam, Azul e Ita. Escute essas e outras novidades no Como Viaja | podcast de viagem sobre a Abav 2021.

Também funcionou como um teste para o retorno de feiras e convenções. Diferentes formatos para esses eventos vêm sendo tentados por governos dos Estados, já que esse é um importante segmento das viagens, que movimenta a economia de muitas cidades, especialmente as capitais, com destaque para São Paulo.

Para o evento em Olinda, são esperadas em torno de 40 mil pessoas, em consequência da retomada das viagens, esperada com força total conforme a vacinação chegue à maior parte da população. A Abav Expo 2021, em Fortaleza, teve 12.328 visitantes, mas simultaneamente o público máximo permitido era de 3 mil pessoas dentro do pavilhão com 27 mil m² de área. A entrada e a saída eram controladas pela leitura do QR code das credenciais. Os participantes tinham de comprovar a vacinação completa ou fazer teste de covid se tivessem recebido só uma dose de imunizantes que exigem duas.

As cerca de 2,2 mil empresas associadas à Abav, entre agências de viagens, operadoras e consolidadoras, respondem por aproximadamente 80% das vendas de produtos e serviços turísticos no Brasil.

* Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe também no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades