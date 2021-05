Abav volta a ter feira de turismo itinerante ainda em 2021, no Ceará

Por Nathalia Molina*

A Abav Expo, feira de turismo realizada pela Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav Nacional), volta a ter edição itinerante – a última foi em 2002, no Recife. O evento do setor passa a ter duas edições anuais: uma em São Paulo, já marcada para março de 2022, e outra no segundo semestre em diferentes destinos do País. O próximo encontro já está marcado para o Nordeste. Será em Fortaleza, de 6 a 8 de outubro, no Centro de Eventos do Ceará.

“Olhando o mundo e tudo o que está acontecendo, resolvemos a partir de hoje fazer dois grandes eventos por ano. Será em março de 2022 em São Paulo e no segundo semestre, a gente volta a ter Abav Expo em outros destinos, começando pelo Ceará já neste ano”, disse Magda Nassar, presidente da Abav Nacional, hoje em coletiva de imprensa virtual.

A Abav Expo será presencial e espelhada na internet. O evento será multiplataforma, com experiências virtuais por todo o Ceará. O expositor já chega com o estande montado, para evitar muita circulação de pessoas e aumentar a segurança sanitária. As inscrições de visitantes serão feitas apenas pelo site abavexpo.com.br para evitar filas no local. “Nossa plataforma é traduzida em mais de 20 idiomas”, explicou Magda. “A Abav vai abrir essa porta para a retomada do turismo. Por estarem todos aqui já mostra como estamos unidos e vamos ajudar a reconstruir o Brasil”, afirmou.

Participaram da coletiva ainda o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto; o presidente da Embratur, Carlos Brito; o secretário de Turismo do Ceará, Arialdo Mello Pinho; o secretário de Turismo de São Paulo, Vinícius Lummertz; e os presidentes da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih Nacional), Manoel Linhares, e da Abih-CE, Régis Nogueira de Medeiros, e da Abav-CE, Murilo Santa Cruz.

Turismo dentro do Brasil com alta procura pelo Nordeste

Todos ressaltaram o potencial econômico do setor e a oportunidade de reconstruir o turismo interno diante da impossibilidade de viajar para o exterior. O turismo no Nordeste já está aquecido, como lembrou o presidente da Embratur. “As agências já sentem a procura pelo destino, e a Abav no Ceará vai fortalecer isso. Vamos divulgar a feira internacionalmente também para dar apoio”, afirmou Brito.

O secretário paulista de Turismo ressaltou a importância do evento itinerante para promover o fluxo de viajantes entre as regiões do País. “O nosso turismo é integração. O avião vai e tem de voltar cheio”, disse Lummertz. “Até outubro já teremos um bom contingente vacinado, e em março faremos aqui em São Paulo.” O secretário lembrou que, daqui para frente, saúde e turismo terão de andar juntos e que isso valoriza as viagens conscientes.

Os representantes do Ceará destacaram que em outubro 35% da população brasileira já deve estar vacinada e que a Embratur poderia começar, então, a trabalhar o Brasil como um país seguro e para tornar o Nordeste o “Caribe das Américas”, seguindo o exemplo da Riviera Maya no México.

Machado Neto lembrou que, durante o encontro de ministros de turismo das Américas, na República Dominicana, apontou a necessidade de definir que tipos de imunização serão aceitos no mundo. “Eu pedi que a Organização Mundial do Turismo provocasse a Organização Mundial da Saúde, já que as duas são braços das Nações Unidas, para que ela criasse um protocolo internacional de vacinas. Não adianta a gente imunizar no Brasil com uma vacina que a União Europeia não aceita”, disse o ministro brasileiro.

