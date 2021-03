Accor e Expedia se juntam por sustentabilidade no turismo

Escrito por Nathalia Molina*

A Expedia, plataforma global de viagens, e a Accor, rede hoteleira com várias marcas pelo mundo, se juntaram para levar adiante o Compromisso de Turismo Sustentável proposto pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). As duas gigantes do setor de viagens se comprometeram a apoiar a eliminação do uso do plástico descartável, a promover a economia dos destinos e a divulgar a cultura local entre os viajantes.

A consciência ambiental e a preocupação com as práticas sustentáveis são cada vez maiores entre os turistas, especialmente das gerações Y e Z (pessoas nascidas entre os anos 1980 e 2010). Com o acordo entre Accor e Expedia, o compromisso da Unesco chega a quase 100 países. Em 3.358 hotéis, a Accor pretende eliminar o uso de plásticos descartáveis até 2022.

Sustentabilidade nos hotéis do Brasil

Na América do Sul, um dos hotéis da Accor que trabalham pela sustentabilidade no turismo é o Sofitel Jequitimar, no Guarujá, no litoral sul de São Paulo. O hotel reutiliza toda a sua água, não descarta nada no meio ambiente e tem projeto de emissão zero. Já levou diversos prêmios de sustentabilidade no Brasil, entre eles, o da Braztoa e o da Câmara Americana de Comércio do Rio de Janeiro.

Os viajantes irão encontrar novas amenities nas bandeiras Mercure e Novotel, da Accor. Em vez de pequenos recipientes de plástico individuais de xampu e condicionador, os hóspedes terão à disposição dispensers com produto fabricado pela Phytoervas, em parceria com a Realgem’s. As fórmulas são isentas de contaminantes ambientais, veganas e produzidas sem crueldade contra animais. Nas marcas econômicas Ibis, Ibis Styles e Ibis Budget, os dispensers são de xampu 2 em 1 (com condicionador). Em todos esses hotéis, os sabonetes em barra recebem embalagem de papel produzido com cera de abelha.

