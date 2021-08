Accor pede a funcionários de seus hotéis no Brasil que se vacinem

Por Nathalia Molina*

Em busca de reforçar a segurança em seus hotéis para hóspedes e colaboradores, a Accor agiu para estimular a vacinação entre os funcionários. Em agosto, o grupo enviou um termo de compromisso a 180 gestores de estabelecimentos de suas marcas para ser assinado por todos os colaboradores das unidades, pedindo que eles mantenham a carteira de vacinação em dia, principalmente contra doenças contagiosas, incluindo a covid-19 e suas variantes. A ação posta em prática no Brasil será estendida para outros países na América do Sul, segundo a empresa.

De acordo com a Accor, a intenção da medida não é impor a vacinação, mas conscientizar sobre a importância da imunização completa. Muitas organizações do setor de turismo vêm repetindo que esse é o caminho para a área emergir da crise decorrente da pandemia. O termo de compromisso busca engajar o funcionário a colaborar com a segurança nos hotéis do grupo e informa que o gestor pode pedir para que qualquer colaborador que apresente a carteira de vacinação para comprovar se estão todos seguros à sua volta, funcionários e hóspedes.

“A retomada já está ocorrendo e o cliente já sabe que os hotéis da Accor são seguros. A Accor foi pioneira no lançamento do selo ALL SAFE e agora o estímulo à vacinação vem para reforçar essa mensagem de que nossos hotéis são ambientes limpos e seguros”, disse Daniel Battistini, gerente de Relações do Trabalho & Sindicais na Accor Brasil, que tem 324 hotéis no País e cerca de 8 mil colaboradores no total..

A Accor informa que já assinaram o termo cerca de

6.500 profissionais da linha de frente dos hotéis e que apenas 0,5% dos colaboradores não quiseram participar da ação, o que está abaixo do índice de engajamento de outras ações internas do grupo. Alguns hotéis montaram um vacinômetro, para incentivar os funcionários a tomar o imunizante, mostrando quem já tomou a primeira dose ou já completou o ciclo vacinal contra a covid.

Esse documento faz parte de um código interno chamado Regras do Jogo, um guia de conduta sobre a cultura de serviços da Accor, com regras para o cotidiano nos hotéis do grupo. Entre os pontos importantes para a convivência das equipes e bem-estar do cliente, o material aborda vários tópicos, do uso de vestiários, crachás e uniformes a saúde e segurança no trabalho.

Selo ALLSAFE para garantir segurança sanitária

Em 2020, no início da pandemia, a Accor criou em 2020 o ALLSAFE, selo exclusivo de limpeza, sanitização e segurança do grupo. Ele garante que os hotéis da empresa seguem padrões de limpeza exigidos por órgãos competentes no Brasil e no mundo. Os padrões do ALLSAFE foram desenvolvidos e aprovados pela Bureau Veritas, certificadora internacional que audita a implementação das ações de biossegurança.

