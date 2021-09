Agência de viagens aceita criptomoeda em pagamento de pacotes de luxo

Por Nathalia Molina*

Novas formas de vender viagens surgem na medida em que o setor de turismo vai voltando a crescer no Brasil. A tecnologia já vem sendo largamente usada para a compra de pacotes, mas e quando a forma de pagamento também inova? De olho em jovens viajantes, a Destinatarie vende pacotes de luxo que valem bitcoins e outras criptomoedas.

“Sentimos a demanda crescente no mercado do turismo, que sempre contou com uma dinâmica bastante digital, por pagamento via criptomoedas. Ao mesmo tempo, buscávamos uma maneira de adicionar um diferencial ao nosso trabalho que tivesse foco em tecnologia e inovação”, conta Francisley Valdevino da Silva, fundador da Destinatarie.

O público-alvo da agência, segundo ele, é o viajante jovem, com idade entre 18 e 35 anos, “perfil que mais investe em moedas digitais no Brasil”. “Mas temos tido muitas surpresas nos últimos meses com a expansão dessa faixa etária. Isso nos mostra que acertamos na aposta, além de servirmos como modelo para muitos negócios, dos mais variados segmentos, que estão começando a aceitar criptomoedas.”

Ele ressalta que as transações são rápidas, seguras e cada vez mais presentes no dia a dia dos brasileiros. A empresa já vendeu 700 viagens dessa forma desde janeiro de 2019 e aceita as criptomoedas mais conhecidas do mercado digital, caso do bitcoin. A Destinatarie presta consultoria especializada em viagens de luxo e trabalha com roteiros personalizados, para lugares como Singapura, Dubai e Grécia.

“Devido à pandemia, o nosso destino mais vendido, por receber brasileiros, é Cancún, no pacote de cinco noites em um resort all inclusive”, diz Silva. Com traslados de chegada e saída, seguro-viagem com cobertura para covid e passeios para a Isla Mujeres e para o parque Xel- Há, custa US$ 690 (sem aéreo). Pelo câmbio de hoje (10 de setembro), dá 0,01514121 bitcoin.

* Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe também no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades