Alemanha libera entrada de brasileiros apenas com exame PCR ou antígeno

Por Nathalia Molina*

A Alemanha tirou o Brasil da lista de países de alto risco para covid. Com isso, o país passa a exigir apenas que, para turismo, o brasileiro comprove na entrada do país que: tem um teste PCR ou antígeno negativo; já pegou covid e se recuperou; ou foi vacinado completamente com um dos imunizantes aceitos pelo Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), instituto responsável pela aprovação de vacinas e medicamentos na Alemanha. Em 22 de agosto, o país da Europa tinha passado a aceitar viajantes do Brasil desde que estivessem 100% vacinados com um dos imunizantes aceitos pelo instituto alemão.

A nova medida é válida a partir de 19 de setembro. Com a mudança, o viajante do Brasil não tem mais de cumprir quarentena na chegada tampouco se registrar na página www.einreiseanmeldung.de. Crianças de até 12 anos podem entrar na Alemanha acompanhadas de um responsável sem necessidade de apresentar algum comprovante (de vacinação, teste ou recuperação da doença).

Exigências para viajar para a Alemanha

Como a Coronavac está fora da lista de vacinas aceitas pelo instituto alemão, é como se o viajante não estivesse vacinado. Então ele deve fazer um exame PCR (realizado com antecedência de no máximo 72 horas antes da viagem) ou antígeno (feito com até 48 horas de antecedência).

Quem tomou uma das vacinas aceitas pelo instituto alemão deve ter recebido a última vacinação pelo menos 14 dias antes da viagem. O comprovante deve conter: nome completo e data de nascimento; data da vacinação e número de doses; imunizante aplicado; nome da doença que a vacina combate; e nome da instituição responsável pela vacinação ou pela emissão do certificado (por exemplo, com um símbolo oficial). O documento digital ou impresso deve estar em alemão, inglês, francês, italiano ou espanhol – veja como emitir o comprovante de vacinação em inglês, espanhol ou português para viagens.

O viajante que já teve covid no máximo seis meses antes da viagem pode entrar na Alemanha com apenas uma dose de vacina, mas deve comprovar que a contaminação pelo coronavírus ocorreu antes da imunização por meio de um teste de PCR positivo da época da doença.

Nós adoramos o país aqui em casa. Quando nosso filho, Joaquim, tinha 5 anos, percorremos em família por quase um mês as principais cidades da Alemanha para turismo. Certamente não é a opção mais óbvia, mas pode ser muito interessante viajar para a Alemanha com crianças. Se você está se planejando para ir para lá, sozinho ou acompanhado, veja também dicas essenciais de Berlim e de Munique.

