Aparecida volta a ter bondinhos no Santuário após melhorias

Por Nathalia Molina*

Inaugurado em 2014, os bondinhos de Aparecida fazem a ligação entre o complexo do Santuário Nacional e o Morro do Cruzeiro, importante lugar de peregrinação na cidade paulista, principal destino de turismo religioso no País. O serviço, suspenso por cinco meses para obras de revitalização e infraestrutura, está de volta.

O teleférico com cabines fechadas está funcionando de novo, diariamente, desde 11 de setembro: de segunda a sexta, das 9h30 às 16 horas; aos sábados, das 8 às 17 horas; e aos domingos, das 8 horas às 16h30. A reforma foi realizada no Morro do Cruzeiro, incluindo pintura das sinalizações, atualização das placas informativas e recapeamento do asfalto.

O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, maior templo dedicado à Virgem Maria no Mundo, conta com o sistema de teleférico para os visitantes chegarem ao Morro do Cruzeiro. A uma altura de até 120 metros, os 47 bondinhos construídos com tecnologia suíça e operados pela Bontur levam até seis pessoas cada.

Os ingressos na Bontur custam R$ 26 (subida, Morro do Cruzeiro e descida) ou R$ 30 (incluindo ainda acesso à Torre Mirante). Há meia entrada para quem tem de 6 a 12 anos ou a partir de 60 anos. Aparecida é um dos destinos no Brasil muito procurados por idosos – ouça o Como Viaja | Podcast de Viagem sobre turismo na terceira idade para ter outras ideias de roteiros.

* Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe também no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades