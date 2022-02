Argentina flexibiliza entrada de brasileiros e aposta em novos voos

Por Nathalia Molina*

Desde a reabertura de fronteiras em outubro, 200 mil brasileiros já viajaram para a Argentina, de acordo com dados do Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), responsável pela promoção do país no exterior. Diante da recuperação gradual do turismo, a Argentina investe na promoção no Brasil, aposta nos novos voos de cidades brasileiras para Buenos Aires e flexibiliza os requisitos para a entrada de turistas estrangeiros.

As regras começaram rígidas, com a exigência também de um exame PCR antes do embarque e outro após alguns dias de permanência. Agora o país pede apenas o comprovante de vacinação completa, uma declaração de saúde online e um seguro-viagem com cobertura contra covid. Desde o retorno das viagens entre os dois países, também houve um aumento gradual dos voos, com novas frequências de São Paulo para Mendoza e de outras cidades brasileiras para Buenos Aires.

“Atualmente nove companhias aéreas conectam os dois países com 130 frequências semanais, que possibilitam um fluxo mais constante de turistas. São Paulo é a cidade com mais conectividade direta com Buenos Aires, mas neste momento temos ligações também com Rio de Janeiro, Salvador e Florianópolis. E ontem a Aerolíneas Argentinas anunciou voos de Curitiba, Porto Alegre e Brasília”, afirmou Ricardo Sosa, secretário executivo do Inprotur, em coletiva virtual hoje para a imprensa. “Em outubro, a Latam, por exemplo, tinha duas frequências semanais e previa subir para dez em dezembro. Mas, em novembro, ela não só aumentou os voos como incluiu o de São Paulo para Mendoza.”

Com a recuperação da malha aérea, o Inprotur já prevê um plano de promoção que inclui a participação da Argentina em 23 ações presenciais e feiras no Brasil em 2022, além do apoio da nossa Embaixada no Brasil e dos 10 consulados.”

Sosa admite que “podem existir imprevistos, já que estamos na maior pandemia que o mundo já viu”, porém constata que o avanço na vacinação permitiu o retorno do fluxo de viajantes entre Brasil e Argentina. No país vizinho como um todo, 77% da população já está imunizada com duas doses; em Buenos Aires, esse total é de 88%. “Isso que dá garantia ao turista que pode vir e diminuir o risco de contaminação. Desde a reabertura das fronteiras em outubro até hoje, não temos conhecimento de turistas contaminados.”

O retorno de turistas do Brasil vem aumentando a cada mês desde outubro, quando 15 mil viajantes daqui estiveram no país vizinho. Em novembro, o total subiu para 62 mil, e em dezembro, para 71 mil. Até o dia 21 de janeiro, o Inprotur computa 53 mil viajantes brasileiros na Argentina. “Esses 200 mil brasileiros representam 18% dos números de pré-pandemia, mas preferimos olhar para a recuperação”, afirmou Sosa. Em 2019, 1,5 milhão de viajantes do Brasil estiveram na Argentina.

Na Patagônia, neve e glamping com observação de baleias

De olho no lado cheio do copo, os argentinos já aguardam a volta dos turistas do Brasil à temporada de neve na Patagônia, para as estações de esqui de Bariloche e região. Entre as novidades no país como um todo, Sosa destacou inaugurações de hotéis e a chegada do glamping à Península Valdés.

“Em outubro, um hotel Hilton foi inaugurado em Santiago del Estero (norte do país). Vai reabrir o Michelangelo, que é uma típica milonga em Buenos Aires”, disse Sosa. “Em Jujuy (noroeste), já existe o glamping. Em Puerto Madryn, vai abrir também para a observação de baleias”, completou. Também na Patagônia, a prática também já é encontrada na Villa La Angostura.

O país também comemora a temporada de verão com recorde no turismo interno: de 15 milhões de viajantes no verão de 2021 para 25 milhões em 2022. O governo argentino promoveu as viagens domésticas com um programa chamado de Previaje, no qual o turista recebe 50% a mais do valor pago no pacote comprado para gastar com turismo.

Turismo em Buenos Aires ou destinos de natureza?

Além de Buenos Aires, os destinos argentinos muito procurados por brasileiros incluem Bariloche, na Patagônia, e Mendoza, região vinícola do país, produtora de Malbec. A Argentina vinha apostando em destinos de natureza e no câmbio favorável para atrair os brasileiros. A Aerolíneas Argentinas tem conexão com 35 cidades do país a partir do Aeroparque, aeroporto dentro de Buenos Aires.

“À medida em que a contaminação siga baixando e as pessoas vejam que não pegam o vírus ou têm sintomas mais leves, eu pessoalmente acho que elas vão voltar a seus gostos anteriores, a procurar destinos urbanos. Qual é o desafio nesta conjuntura de pandemia? Que esses destinos de natureza que se expandiram possam se consolidar e competir com os urbanos”, completou Sosa.

* Sou jornalista de turismo há mais de 20 anos.