Argentina reabre para brasileiros vacinados e exige testes de covid

Por Nathalia Molina*

Argentina reabre para brasileiros vacinados com duas doses ou a única, engrossando a lista de países abertos para viajantes do Brasil sem exigência de quarentena na chegada. A nova regra entra em vigor em 1º de outubro. Na América do Sul, Peru já aceita turistas brasileiros vacinados ou com teste de PCR negativo desde 6 de setembro, Chile anunciou reabertura com várias exigências a partir de 1º de outubro, e a abertura do Uruguai está programada para 1º de novembro.

Além de Buenos Aires, destinos argentinos muito procurados por brasileiros incluem Bariloche, na Patagônia, e Mendoza, região vinícola do país produtora de Malbec.

Requisitos para a entrada de brasileiros na Argentina

A Argentina ainda não anunciou que vacinas aceitará, mas a apresentação do exame PCR negativo será uma exigência feita aos viajantes até o país atingir 50% da população argentina imunizada. O teste deve ser realizado no máximo 72 horas antes da viagem. Além disso, o viajante deve fazer um antígeno na chegada à Argentina. Se for ficar mais tempo no país, deve fazer outro PCR entre o 5º e o 7º dia de permanência.

Desde o fim de junho, Espanha Alemanha, França, Suíça e Canadá já aprovaram a entrada de brasileiros 100% vacinados. Para viajar para Portugal, basta apresentar teste PCR ou antígeno negativo. Veja como emitir o comprovante de vacinação para viagens internacionais e ouça os episódios do Como Viaja | podcast de viagem sobre Portugal (com dicas de viajantes e moradores) e Canadá (um panorama do que ver no país).

* Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior.