Aviões temáticos da Azul celebram os 50 anos da Disney

Mickey chegou primeiro, agora foi a Minnie, e o Pato Donald já está a caminho. Os aviões temáticos da Azul marcam o aniversário da Disney, uma celebração de 18 meses que começou em outubro de 2021. O avião do Pato Donald é esperado para o segundo semestre de 2022. A celebração dos 50 anos da Disney é atualmente um dos grandes eventos do turismo de Orlando e vai até 2023, com novidades e eventos nos parques do Walt Disney World Resort, na Flórida.

O personagem que completa a frota, com o último avião temático previsto, ainda é mantido em segredo pelas duas empresas. Pensei logo no adorável Pateta, mas depois fiquei na dúvida se não seria o rabugento Tio Patinhas. Mas agora, escrevendo este texto, me veio a Cinderela. Tem o icônico castelo no Magic Kingdom, é uma princesa (o que tem tudo a ver com a marca Disney) e ainda tem roupa azul! Só pode ser a Cinderela. Me conta lá sua aposta nos comentários deste post lá no Instagram @ComoViaja.

O voo oficial de lançamento da aeronave Minnie nas Nuvens ocorreu em 31 de março, quinta passada. O avião partiu do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, rumo a Salvador. Chamada de A Frota Mais Mágica do Mundo, a série temática faz apenas voos dentro do Brasil, em rotas para cerca de 40 cidades. O Airbus 321neo tem wifi grátis a bordo e programação da Sky no sistema de entretenimento, como os demais voos da companhia.

Os aviões recebem a carinha do personagem na pintura externa, mas também uma decoração especial na parte interna. O compartimento de bagagens têm desenhos da personagem que inspira o avião e também de objetos relacionados a ela.

Para marcar a ocasião, houve sorteio de orelhinhas da personagem e de milhas no programa de fidelidade TudoAzul. Os passageiros ganharam uma necessaire da Minnie, a mesma dada na classe executiva dos voos da Azul para a Flórida. Além da passagem aérea, a empresa vende hospedagem, ingressos para os parques e passeios por meio da Azul Viagens.

No clima do voo temático, eu pensei em como seria bacana ter aviões com personagens da Pixar. Um Buzz Lightyear finalmente voando, um Encanto no ar… Comentei com as executivas da Disney e da Azul sobre isso durante o evento na Bahia, e vi uma lampadinha brilhando ali na hora. Estou achando que dei uma ideia, hein.

* Sou jornalista de turismo há mais de 20 anos. Escrevo o Como Viaja e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior, ao lado de Fernando Victorino, também jornalista e locutor. Acompanhe mais novidades e curiosidades no Instagram @ComoViaja