Baden Baden dá uma experiência de motorhome em Campos do Jordão

Por Nathalia Molina*

Dois dias de turismo com a natureza de Campos do Jordão e as cervejas da Baden Baden, dentro de um motorhome. A tradicional cervejaria da serra preparou a experiência para dar ao vencedor de um concurso que promove no Instagram até a próxima quinta, 19 de agosto. A viagem, com direito a um acompanhante, está prevista para os dias 25 e 26 de agosto.

De acordo com a empresa, a ação de marketing seguirá protocolos de sanitização e segurança, incluindo máscaras N95 e exame PCR de participantes e envolvidos na iniciativa, kits de higienização das mãos com álcool 70%, limpeza do motorhome e carros com o mesmo produto e alimentação seguindo protocolos referentes a restaurantes.

A pandemia exige mesmo todos os cuidados. Começo hoje uma viagem em família pela Serra da Mantiqueira. É a nossa primeira saída de casa, após mais de um ano e meio isolados, sem encontrar nem parentes próximos. A proposta é visitar a região de Campos do Jordão no contrafluxo, fugindo de aglomerações e de lugares fechados. Nós estamos com nosso carrinho próprio, que está longe de ser um motorhome, mas a ideia também é fazer passeios e atividades ao ar livre; acompanhe nos perfis do Viagem Estadão e do Como Viaja no Instagram.

De motorhome por Campos do Jordão

O roteiro do prêmio do concurso Campos Como Nunca começa na fábrica da Baden Baden, cervejaria fundada na cidade paulista em 1999. Após conhecer o processo da produção, o vencedor e seu acompanhante vão de motorhome até o Pico do Itapeva, mirante onde degustam um almoço no restaurante Dona Chica, com rótulos da marca, atualmente parte do Grupo Heineken.

A parada seguinte é a Fazenda Prana, com área de cerca de 5 milhões de metros quadrados. No pôr do sol, está previsto o Beer Bath, 45 minutos em que o convidado se banha com chope da Baden Baden num ofurô – a República Tcheca tem esse tipo de experiência e oferece de spa de cerveja a tour pela fábrica de Pilsen. O jantar tem música com violão ao vivo, ingredientes da agricultura local e, claro, cervejas da marca. Depois, o viajante pode contemplar o céu com um telescópio.

O nascer do sol está programado num dos pontos mais altos da região, a 1.800 metros. Durante o brunch, com rótulos da Baden Baden, o sommelier de cervejas Thiago Alves dá uma aula sobre aromas de lúpulos. O ponto final do roteiro é novamente a fábrica da empresa, onde o vencedor recebe uma Baden Baden com rótulo exclusivo, registrando a experiência que viveram com a marca em Campos do Jordão.

Para concorrer à viagem, a pessoa tem de ser maior de 18 anos, deixar o perfil no Instagram aberto e publicar uma foto com a hashtag #CamposComoNunca, marcar @cervejabadenbaden e responder num parágrafo “Como é viver um inverno como nunca e por quê?”. Em seguida, deve fazer o cadastro no site da promoção.

* Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe também no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades