Bariloche pode voltar a receber voos diretos do Brasil

Por Nathalia Molina*

Bariloche com voo direto do Brasil pode voltar a ser uma realidade no turismo. O governo da Argentina mudou a classificação do Aeroporto Teniente Luis Candelaria, e ele agora faz parte do que é chamado no país de corredor seguro para a entrada de viajantes internacionais. Com essa classificação, a cidade pode passar a receber aviões do exterior. Em 2019, havia regularmente voos diretos de São Paulo para Bariloche.

A partir do Brasil, isso depende de acordos com Latam, Gol ou Azul. Segundo o secretário de Turismo de Bariloche, Gastón Burlón, já há negociações em curso com companhias aéreas para levar os brasileiros diretamente à região na próxima temporada de inverno. Antes da pandemia, Bariloche era um destino muito popular para viajantes daqui em busca de ver neve e praticar esqui e snowboard.

Desde a reabertura de fronteiras, a Argentina vem flexibilizando as regras de entrada no país e aposta em novos voos de cidades brasileiras para aumentar o número de turistas do Brasil. Até o momento, 200 mil brasileiros já visitaram o país desde outubro de 2021; ao longo do ano de 2019, estiveram por lá 1,5 milhão de viajantes daqui.

Para aproveitar o destino enquanto o voo direto não chega, a Aerolíneas Argentinas oferece voos para Bariloche com conexão em Buenos Aires. No total, a companhia aérea tem 63 frequências por semana de ida e volta ao destino na Patagônia. Na primeira quinzena de janeiro, a rota Buenos Aires-Bariloche foi responsável pela maior demanda entre as operadas pela empresa, com 40,7 mil passageiros. A ocupação hoteleira atingiu 97% no mesmo mês, de acordo com a Emprotur, responsável pela promoção turística da região.

Atividades ao ar livre no verão permitem desfrutar da paisagem da Patagônia, com passeios terrestres e de barco pelos lagos. De 23 a 28 de fevereiro, ocorre o Festival de Cerveja Artesanal, com a participação de pelo menos dez cervejarias, como Berlina, Wesley, Manush e Blest.

Informações turísticas por WhatsApp e site em português

O destino lançou em 2021 um serviço de informações por WhatsApp. Com cerca de 500 temas, a ferramenta Bariloche Info Virtual podem ajudar o turista com dados sobre hospedagem, horários de ônibus, mapas, excursões, telefones úteis, pontos turísticos e indicações gastronômicas. Para ter acesso, basta enviar uma mensagem por WhatsApp para o número +54929-4457-9837. Também é possível obter dicas de Bariloche no site oficial em português.

* Sou jornalista de turismo há mais de 20 anos. Escrevo o Como Viaja e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior, ao lado de Fernando Victorino, também jornalista e locutor. Acompanhe mais novidades e curiosidades no Instagram @ComoViaja