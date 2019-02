Brasileiro gosta mesmo é de Porto Seguro, mostra pesquisa

Que praia deserta paradisíaca que nada. O brasileiro de férias quer, sim, areia e água salgada, mas com muvuca incluída. Quer Porto Seguro.

A conclusão é de um levantamento feito pelo Google. Segundo o estudo, 50,4% das buscas turísticas feitas por usuários brasileiros no ano de 2018 foram por destinos litorâneos. E Porto Seguro, a cidade baiana cheia de praias deslumbrantes que virou sinônimo de pacotes de baixo custo e festas adolescentes de formatura, ficou em primeiro lugar entre as cidades mais buscadas.

Na ordem, os destinos turísticos que os brasileiros mais pesquisaram na internet em 2018 fora: Porto Seguro, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Gramado, Curitiba, Salvador, Ipojuca (leia Porto de Galinhas), Ubatuba e Caldas Novas.

O estudo do Google foi feito por meio da combinação e classificação de mais de 500 mil termos de busca relacionados a viagens pelo Brasil, em pesquisas feitas no território nacional. Ainda segundo os resultados, 14,7% das buscas vão para as metrópoles.

Vale dizer que são os paulistas os fãs número 1 de Porto Seguro. Na análise segmentada, os moradores do Estado de São Paulo são os que mais demonstram interesse pela cidade baiana: ela é a segunda colocada no ranking segmentado do Estado de São Paulo, atrás apenas da própria capital paulista. Um terço das buscas por viagens feitas no Brasil partiram do Estado de São Paulo em 2018, e quase 60%, da região Sudeste.

Entre os habitantes do Estado do Rio de Janeiro, Porto Seguro alcançou apenas a sétima colocação – depois de cinco outras cidades litorâneas do próprio Estado: a capital, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio e Paraty. Convenhamos, os fluminenses têm motivo de sobra para amar suas próprias praias.

Na sequência, os tipos de destinos turísticos mais buscados no Google em 2018 foram: cidades do interior (que não ficam no litoral, não são capitais e não fazem parte de um parque de serras), que despertaram o interesse de 10,6% dos usuários do Google; parques de diversão (10,7%); cidades serranas (Gramado, Campos do Jordão, Petrópolis e Monte Verde, entre outros destinos entendidos como românticos), pesquisadas por 7,7%; reservas florestais e cidades de águas termais, com 7,2% cada; esqui (7%); e destino histórico (6,2%).

No exterior, surpreendentemente, o México bateu os Estados Unidos no interesse viajante dos brasileiros em 2018. Segundo o Google, os cinco destinos turísticos no exterior mais pesquisados por brasileiros foram, na ordem: Cidade do México, Orlando, Nova York, Buenos Aires e Miami.

O levantamento mostrou ainda que 35% dos brasileiros viajam pelo menos uma vez por ano, e que destes, apenas 13% das viagens são feitas de avião.

