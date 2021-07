Brasileiro prefere viajar do que achar o amor verdadeiro ou ser promovido

Por Nathalia Molina*

Os planos do brasileiros para 2021 são bem claros: viajar. Encontrar o amor verdadeiro? Ser promovido no trabalho? Tudo pode ficar para depois. Em 2021, mesmo depois da longa quarentena e da interação limitada com os parentes, até jantar com a família toda pode esperar. De acordo com uma pesquisa encomendada pela Booking, plataforma de reservas de hotéis, o desejo dos entrevistados do Brasil para este ano é mesmo matar a vontade de viagem.

Praticamente, de cada quatro brasileiros ouvidos no levantamento, três (74%) responderam que preferem viajar em 2021 a encontrar o verdadeiro amor. E, mesmo depois de meses de pouco contato com parentes, 59% dos brasileiros ouvidos na pesquisa também escolhem viajar quando a alternativa proposta é a oportunidade de finalmente jantar com a família toda.

Metade dos brasileiros (51%) disse que prefere uma viagem a uma promoção no trabalho, enquanto 62% dos entrevistados do Brasil afirmaram que desejam viajar no lugar de comprar um carro.

Espanhóis são os mais loucos por viajar

No campeonato dos loucos por viagem, os espanhóis levam o troféu geral. Entre os 28 países onde vivem os 28.042 adultos ouvidos na pesquisa da Booking em janeiro, a Espanha ficou bem na frente na primeira posição nas respostas sobre preferir viajar a: encontrar o amor verdadeiro (84%) ou receber uma promoção no trabalho (89%). Só o desejo de jantar com a família toda levou os espanhóis a ficarem em quarto lugar, ainda assim 60% deles ainda escolhem uma viagem.

Apenas a promoção no trabalho ainda parece importar mais para os brasileiros (que ficaram na 25ª posição) do que parece outras nacionalidades consultadas. Ainda assim, os brasileiros preferem viajar. Veja abaixo alguns resultados da pesquisa:

Preferem viajar a encontrar o amor verdadeiro:

1º

Espanha: 84%

2º

França: 77%

Hong Kong: 77%

3º

Tailândia: 75%

China: 75%

4º

Brasil: 74%

Itália: 74%

Preferem viajar a receber uma promoção no trabalho:

1º

Espanha: 89%

2º

Dinamarca: 77%

Japão: 77%

3º

Holanda: 76%

4º

Alemanha: 74%

(…)

25º

Brasil: 51%

26º

Índia: 48%

Colômbia: 48%

27º

México: 41%

Preferem viajar a jantar com a família toda após meses de interação limitada com os parentes:

1º

Taiwan: 66%

2º

Croácia: 62%

Itália: 62%

Coreia do Sul: 62%

3º

Israel: 61%

4º

Espanha: 60%

5º

Brasil: 59%

China: 59%

França: 59%

* Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe também no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades