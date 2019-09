Busch Gardens terá a montanha-russa híbrida mais rápida e íngreme do mundo

Quando você acha que as montanhas-russas do mundo já chegaram ao nível máximo de inovação e que já proporcionaram toda a adrenalina que era possível sentir, chega um novo anúncio, de uma nova atração, com limites que, só de escrever e ler, já arrepia.

As novidades dessa vez vêm dos parques do grupo SeaWorld na Flórida, o Busch Gardens, em Tampa Bay, e o SeaWorld, em Orlando. Ambos vão inaugurar, no segundo trimestre de 2020, duas montanhas-russas que, ao que tudo indica e pelo histórico dos parques, serão eletrizantes.

No Busch Gardens, a Iron Gwazi será a montanha-russa híbrida mais rápida e íngreme do mundo: terá 63 metros de altura, queda de 91º e velocidade máxima de 122 km/h. No trajeto de 1.242 metros, haverá ainda três inversões de sentido e 12 picos que darão a sensação de gravidade zero. E por que híbrida? Porque ela manterá alguns elementos da estrutura de madeira que será substituída, em grande parte, por uma de aço.

Já no SeaWorld, será construída a primeira montanha-russa de arremessos, a Ice Breaker. Serão quatro, para frente e para trás, ” culminando em um arremesso reverso na queda mais íngreme” – estamos tentando entender como isso vai funcionar, mas parece interessante.

E para quem gosta de frio na barriga dentro d’água, no Adventure Island, parque aquático próximo ao Busch Gardens, o toboágua Solar Vortex, com giro duplo, será renovado, permitindo efeitos de luz durante a queda a uma velocidade de até 32 km/h.

