Caça à Alice em São Roque, em exposição que funciona como jogo

Por Nathalia Molina*

Uma exposição interativa em São Roque propõe uma caça ao tesouro inspirada em Alice no País das Maravilhas. A cada pista, adultos e crianças se deparam com desenhos de Darcy Penteado, artista plástico que ilustrou a obra de Lewis Carroll na década de 1960. As 76 imagens do livro estão espalhadas em 12 pontos da cidade, distante cerca de 70 quilômetros da capital paulista.

Gratuita, a mostra Por Dentro de Alice no País das Maravilhas: uma Visão e Imersão nas Ilustrações de Darcy Penteado foi aberta ontem – o artista plástico nasceu em 30 abril há 95 anos – e segue até 30 de julho. Natural de São Roque, ele ilustrou o clássico da literatura na edição de 1970, que contou com a tradução de Monteiro Lobato. A obra ganhou uma edição comemorativa em 2005. Nas duas ocasiões, foi publicada pela Companhia Editora Nacional.

Para a exposição, as ilustrações do livro foram adaptadas para reproduções em cartazes, impressões e grafites, dispostos por São Roque. Conforme passa pelos pontos do mapa, o público aprende sobre a obra de Carroll, a vida de Penteado e também a cidade de São Roque. Segundo a organização da exposição, a dinâmica foi pensada para tornar possível que moradores e visitantes mantenham o distanciamento social.

App e QR codes para encontrar as pistas

O aplicativo Caça à Alice guia moradores e visitantes na busca divertida por conhecimento. Seguindo o app, o público participa do jogo interativo, enquanto recebe informações sobre a exposição e Darcy Penteado. Em cada lugar indicado, usa o celular para ler o QR code. Quem completa o percurso todo recebe um certificado de conclusão personalizado.

Além de 40 anos dedicados à arte, Darcy Penteado foi pioneiro do movimento LGBTQIA+ no Brasil. Ele deixou parte da sua obra para sua cidade natal. O acervo é mantido e administrado pela Divisão de Cultura da Prefeitura.

Como ver a exposição interativa

Quando: até 30 de julho

Onde: Ruas de São Roque

Como: O app Caça à Alice está disponível para download apenas em celulares Android. Quem tiver aparelhos de outros sistemas operacionais pode solicitar informações e interagir com o WhatsApp oficial da exposição: (11) 99407-1427

Redes sociais: @alicepordarcypenteado no Instagram e Facebook

* Sou jornalista de viagem e também escrevo o Como Viaja com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanha no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades