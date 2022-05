Campos do Jordão é o destino mais buscado no Brasil para julho na Booking

Por Nathalia Molina*

O destino mais buscado no Brasil para hospedagem em julho ou agosto pela Booking é Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, no interior paulista. No Brasil, a expectativa da empresa é que as viagens domésticas sigam em alta no meio do ano. Globalmente, a plataforma também espera alta demanda nesses meses, podendo atingir até um recorde de reservas, superior ao mesmo período de 2019, ano de pré-pandemia.

No ranking dos dez destinos mais buscados na Booking para julho e agosto no Brasil, depois da cidade paulista, os viajantes procuraram mais onde ficar em Gramado (RS), no Rio de Janeiro, em Monte Verde (MG) e em São Paulo, pela ordem. Se você planeja ir para o destino mais procurado para o inverno no Brasil, programe-se com antecedência; veja dicas no guia gratuito de Campos do Jordão (SP).

Completam a lista lugares de praia ou de águas termais, nesta sequência: Porto De Galinhas (PE), Caldas Novas (GO), Maragogi (AL) e as capitais Salvador e Fortaleza. O levantamento foi realizado entre 18 de abril e 1° de maio de 2022.

Viagens em alta no mundo todo

Para julho e agosto, a Booking espera 15% de crescimento para julho e agosto no mundo inteiro, em comparação aos mesmo meses de 2019, pré-pandemia. Se isso se verificar, será um recorde na plataforma para esse período do ano.

O uso de dispositivos móveis para o planejamento das viagens também é outra tendência vista na plataforma de hospedagem. O app da Booking se mantém como o aplicativo de agências de viagens online (OTAs) mais baixado no mundo.

