Campos do Jordão terá teleférico com cabines fechadas e cadeiras de 6 pessoas

Por Nathalia Molina*

Primeiro do Brasil a ter cadeirinhas, o teleférico do Parque Capivari será substituído por um novo com cabines fechadas para oito pessoas e cadeiras para seis. Para a instalação desse modelo híbrido, a concessionária Eco Jordão fecha a atração em 22 de novembro para as obras, estimadas em um período de oito meses.

Estive no Parque Capivari em agosto com meu filho, Joaquim, de 12 anos. Não somos chegados a uma altura, por isso, sentimos um medinho na subida do teleférico. Na descida, não sei se foi a vista do Capivari ou se o susto maior já tinha passado, mas não sofremos tanto. No fim, nós adoramos a pequena aventura aérea e também nos divertimos no pedalinho em forma de caravelas e na roda-gigante renovada.

Joaquim se sentiu feliz de conseguir ir sozinho no teleférico e por curtir um parque depois de tanto tempo em casa no nosso isolamento em família, por causa da covid. Fizemos um episódio do Como Viaja | podcast de viagem contando sobre essa nossa primeira viagem em família na pandemia. E eu queria que meu filho conhecesse um teleférico de cadeirinhas individuais, típica atração de cidades serranas durante a minha infância nos anos 1970.

É justamente do ano que abriu essa década a data de inauguração da atração de Campos. Com 74 assentos, o teleférico levou 180 mil visitantes apenas em 2021, até o Morro do Elefante, localizados 560 metros acima. Cerca de 90% são turistas saídos da capital paulista, do interior de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Novo teleférico e espaços no Capivari e no Morro do Elefante

Com um investimento de R$ 70 milhões, a reforma inclui novos espaços no parque administrado pela Eco Jordão. O Morro do Elefante ganha o Trenó de Montanha (com embarque e desembarque ali), e uma estação de dois andares para o teleférico, uma praça e o mirante repaginado.

No Capivari, estão previstos um centro de visitantes também de dois andares, ponto de atendimento ao turista, bilheteria, banheiros, vestiários, lanchonetes e área de eventos. O parque também ganha um futuro palco para o Festival de Inverno de Campos do Jordão, com a previsão de uma arquibancada em concha acústica aberta.

A revitalização do Parque Capivari, com área de 40 mil metros quadrados, começou em 2019. Durante as obras do teleférico, o pedalinho, a roda-gigante, o Espaço Aventura, estacionamentos e área de lanchonetes continuam funcionando.

Quanto custam as atrações no Parque Capivari

O Parque Capivari funciona todos os dias, das 9h às 20h, mas o horário de funcionamento muda de um brinquedo para outro. A entrada é gratuita, e paga-se pelos brinquedos. Preços por pessoa: teleférico, R$ 40 (fast pass, R$ 60); pedalinho, R$ 30 (caravela, R$ 50); roda-gigante, R$ 30.

* Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe também no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades