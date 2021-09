Chile reabre para brasileiros vacinados e exige exame PCR e quarentena

Por Nathalia Molina*

O Chile libera a entrada de brasileiros vacinados totalmente (duas doses ou a única), mas com muitas exigências. A medida vale para turismo a partir de 1º de outubro, para chegadas pelos aeroportos de Santiago, Iquique ou Antofagasta. Na América do Sul, a Argentina segue fechada para visitantes estrangeiros, o Uruguai anunciou a reabertura das fronteiras para 1º de novembro, e o Peru recebe viajantes internacionais desde 6 de setembro vacinados ou com exame PCR negativo.

Para entrar no Chile, o viajante estrangeiro deve estar 100% imunizado (todas as vacinas aplicadas no Brasil são aceitas) e solicitar em mevacuno.gob.cl o Passe de Mobilidade entregue pelo Ministério da Saúde do Chile. Veja como emitir o comprovante de vacinação para viagens internacionais.

O país da América do Sul também exige que o visitante internacional: preencha o formulário online (até 72 horas da viagem); apresente exame PCR negativo (realizado até 72 horas antes da viagem); cumpra quarentena de 5 dias na chegada; e envie relatos diários por email sobre seu estado de saúde, localização e testes durante 14 dias. O Chile também exige a contratação de seguro-viagem contra a covid, requisito pedido também pela República Tcheca. A cobertura para o país sul-americano deve ser de no mínimo US$ 30 mil.

Desde o fim de junho, Espanha, Alemanha, França, Suíça e Canadá já aprovaram a entrada de viajantes 100% vacinados. Portugal não exige vacinação, e sim a apresentação de teste PCR ou antígeno negativo. Ouça o Como Viaja | podcast de viagem sobre Portugal aberto para brasileiros (com dicas do que fazer) e países abertos para brasileiros vacinados (Canadá, Espanha, França e Alemanha).

