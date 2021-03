Primeiro hotel bolha do mundo é aberto em Cingapura para negócios

Por Nathalia Molina*

Cingapura tem o primeiro hotel bolha do mundo para negócios, o Connect@Changi, localizado a cinco minutos do aeroporto internacional. Com o objetivo de criar um ambiente seguro para reuniões e compromissos corporativos, os viajantes são testados para covid-19 na chegada ao país e não podem sair do hotel durante o período de acomodação. Quando estiver totalmente terminado, até o fim de 2021, o empreendimento poderá receber até 1,3 mil viajantes corporativos.

O projeto-piloto foi inaugurado em fevereiro com 150 quartos e 40 salas de reunião. Após a conclusão da primeira fase, prevista para maio, esses números sobem para 660 e 170, respectivamente. Cada quarto pode ter no máximo duas pessoas que viajem juntas.

PCR na chegada e saída do hotel proibida

Quando desembarca no Singapore Changi Airport, o visitante faz o PCR – o custo não está incluído na tarifa da hospedagem. O traslado até o hotel tem de ser feito obrigatoriamente com a equipe do Connect@Changi. Depois do check-in, o viajante aguarda o resultado do exame no quarto, o que pode levar algumas horas. Dependendo do período de acomodação, o hóspede é testado para a covid-19 no 3º, no 7º e no 14º dia.

Enquanto estiver hospedado no Connect@Changi, o visitante não pode sair do prédio e os testes estão incluídos no preço da diária. As salas de reunião comportam de quatro a 22 pessoas, sendo que a partir de 10 pessoas as mesas têm divisórias de vidro no meio da mesa.

Como os visitantes de Cingapura acessam o prédio por uma entrada diferente, com sistema de ventilação próprio, o hotel não exige teste dos locais que vão até lá para tratar de negócios com os visitantes. O projeto é desenvolvido por um consórcio de Cingapura, liderado pela Temasek com apoio de The Ascott Limited, Changi Airport Group, Sheares Healthcare Group, SingEx-Sphere Holdings e Surbana Jurong.

Refeições no quarto e compras online

No Connect@Changi, as refeições (café da manhã, almoço e jantar) são entregues no quarto ou na sala de reunião. O hotel conta ainda com máquinas de venda automática e quiosques de café self-service. O serviço de entrega Changi Eats oferece opções de cinco restaurantes e outros pontos de venda do aeroporto.

As compras na viagem podem ser feitas pelo portal da loja duty free do aeroporto, com 17 mil produtos entre eletrônicos, cosméticos, artigos de beleza e bebidas. Outra opção é usar o serviço de concierge personalizado, no qual um funcionário do hotel mostra os itens em tempo real para o visitante escolher. As compras podem ser entregues no hotel ou no aeroporto, na partida.

Não há horário definido para check in e out, e as tarifas são calculadas com base na hora da chegada a Cingapura e da partida do Connect@Changi. Para uma hospedagem de 24 horas, a diária custa a partir de 384 dólares locais, o equivalente a R$ 1.591,28 (cotação de 11 de março). Aluguel de salas de reunião e serviços de lavanderia e lavagem a seco são pagos à parte. A diária inclui traslados de chegada e de partida.

* Sou jornalista de viagem e também escrevo o Como Viaja com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanha no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidade