Com passeios em português, Civitatis mira no mercado brasileiro

Por Nathalia Molina*

Aumentar o total de atividades com guias que falam português ou com audioguia no nosso idioma está entre as metas da Civitatis ainda para este ano. A companhia espanhola, que vende ingressos de atrações, visitas guiadas e excursões em 3.290 destinos pelo mundo, cresce no mercado brasileiro. Os destinos mais procurados por viajantes daqui são Paris, Roma, Barcelona, Madri e Buenos Aires.

“O Brasil está no top 10 de nacionalidades que mais contratam os passeios pela Civitatis, mas é o país que mais cresce atualmente entre todos onde a Civitatis está disponível. Por isso, queremos investir ainda mais em encontrar fornecedores que falam português para o próximo ano”, afirma Alberto Gutiérrez Pascual, fundador e CEO da Civitatis.

Da América Latina saem 20% dos viajantes que compram os passeios da Civitatis. Ao longo dos dois últimos anos, a empresa trabalhou para expandir sua presença nesse mercado, com destaque para o Brasil. O número de atividades em português aumentou 86%, chegando a um total de 870 atualmente. Antes do fim do ano, a Civitatis tem planos de chegar a 1.000.

A empresa vende ingressos para atrações e atividades como visitas guiadas e excursões, em diferentes idiomas. Em português, são 870 opções atualmente. “Estamos sempre adicionando novas atividades no nosso site, então nossa oferta de atividades em português cresce semana a semana, conforme encontramos fornecedores locais que falam a língua portuguesa ou a disponibilidade de audioguias”, diz Pascual. “Buenos Aires, Paris, Egito e Madrid são alguns dos lugares onde os brasileiros encontrarão guias falando português.”

Quando cheguei a Amsterdã, no desembarque do cruzeiro inaugural do Norwegian Prima em setembro, fiz duas atividades a convite da empresa. Em ambas, os guias falavam inglês, mas havia a opção de português entre os idiomas disponíveis no audioguia. Na capital holandesa, estive no Heineken Experience e fiz o passeio de barco pelos canais; em cidades próximas, conheci os moinhos de vento de Zaanse Schans e Volendam.

Destinos e atividades mais procurados pelos brasileiros

Na Europa, estão os destinos mais buscados por brasileiros na Civitatis, de janeiro de 2019 a setembro de 2022: Paris, Roma, Barcelona e Madrid, pela ordem. Buenos Aires completa a lista dos top 5 entre os viajantes do Brasil. Já em relação às atividades, o trio mais procurado inclui a visita guiada pelos museus do Vaticano com a Capela Sistina, a entrada para a Disneyland Paris e o ingresso do Museu Louvre sem fila.

A Civitatis reúne cerca de 73.200 atividades realizadas por empresas e agências parceiras pelo mundo. Desde 2008, ano em que foi fundada, a companhia já contabiliza 14 milhões de clientes. Além de vender passeios para viajantes individuais, a Civitatis faz parcerias com agências de viagens; por aqui, com a Airmet Brasil e a Gea Brasil.

* Sou jornalista de turismo há mais de 20 anos. Escrevo o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior, ao lado de Fernando Victorino, também jornalista e locutor. Acompanhe viagens, novidades e curiosidades no Instagram @ComoViaja e no Como Viaja | podcast de viagem