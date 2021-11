Copacabana, no Rio, é a melhor praia do mundo para viagens entre 100 destinos

Por Nathalia Molina*

Copacabana, no Rio, ficou com o 1º lugar no ranking das 10 melhores praias do mundo para viagens. O destino no litoral carioca ficou à frente da americana Miami Beach, na Flórida. As duas foram escolhidas entre 100 destinos analisados por experts em viagens da Bounce, plataforma de armazenamento de bagagem.

Para definir as melhores praias do mundo para férias, eles levaram em consideração vários aspectos, como clima no destino (temperatura e precipitação), temperatura do mar, preços de hotéis, número de restaurantes e valor da praia nas redes sociais.

Embora Miami Beach conte com 14,4 milhões de hashtags no Instagram, contra 3,8 milhões referentes a Copa, a praia carioca tem 11.153 restaurantes – a americana reúne 809). O destino no Rio também tem o preço médio da diária de hotel mais em conta: US$112.34, ante US$226.05 na famosa praia da Flórida.

Juntando todos esses fatores, a plataforma calculou a pontuação, sendo 10 a nota máxima. Embora Copacabana tenha sido escolhida como a melhor praia do mundo para viagens, ela não chegou a obter nota 7. Entre os destinos das top 10 a pontuação varia entre 5,69 (Cayo Coco, em Cuba) e 6,97 (a praia carioca na 1ª posição). Miami Beach ficou com 6,80; e a californiana Venice Beach, também nos Estados Unidos, com 6,54, no 3º lugar.

* Sou jornalista de turismo, escrevo também o Como Viaja e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades