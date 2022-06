Cruzeiro de até R$ 1,3 mi esgota antes de vendas abrirem oficialmente

Por Nathalia Molina*

De Miami a São Francisco, com escalas em 97 portos de 25 países e visita a 48 patrimônios mundiais da Unesco. A volta ao mundo da Regent Seven Seas Cruises tem tarifas que variam de R$ 468,9 mil por pessoa (suíte Deluxe Veranda) a R$ 1,3 milhão (Master). Mas a viagem de 150 dias, a bordo do Seven Seas Mariner, esgotou antes mesmo de as vendas serem abertas oficialmente, em 15 de junho – os passageiros puderam manifestar seu interesse na viagem a partir do dia 1º deste mês.

Para celebrar seu aniversário de 30 anos, a companhia de cruzeiros de luxo organizou seu mais longo roteiro, com partida da Flórida em 7 de janeiro de 2025. Há 395 passeios terrestres, sendo três novas experiências; entre elas, um ritual maori em Auckland, na Nova Zelândia, com pratos regionais e a dança de guerra haka.

O preço do cruzeiro inclui wifi livre, lavanderia ilimitada (com lavagem a seco e passagem de roupa), tempo de telefone por suíte e médico a bordo. São 467 tripulantes para oferecer um serviço personalizado aos 684 passageiros. O Regent Seven Seas Mariner possui quatro restaurantes, que servem pratos italianos, cozinha francesa moderna e steaks ao estilo americano.

O cruzeiro inclui dois novos portos entre as escalas da Regent: a Ilha Robinson Crusoé, no Chile, e Muroran, na japonesa de Hokkaido. O navio também fará uma navegação panorâmica de três dias pela Antártida. O Parque Nacional de Komodo (na Indonésia), a Baía de Ha Long de Hanói (no Vietnã) e a Sydney Opera House (na Austrália) são alguns dos 48 patrimônios mundiais visitados, além do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro.

