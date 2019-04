Cruzeiro do cantor Roberto Carlos troca de navio em 2020

O projeto Emoções em Alto Mar, mais conhecido como “cruzeiro do Roberto Carlos“, vai trocar de endereço flutuante em 2020. Depois de quatro anos consecutivos em navios da Costa Cruzeiros, o projeto terá sua 16ª edição a bordo do MSC Fantasia. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (1.º de abril).

Os pacotes já estão à venda no site do projeto. Custam de R$ 4.070, em cabine interna sem janela, a R$ 11.945, em cabine com varanda. Os valores são por pessoa, em ocupação dupla, com todas as refeições. Também está incluído um ingresso por passageiro para o show de Roberto Carlos a bordo – a seleção de poltronas depende da cabine comprada.

O navio parte do Rio de Janeiro em 15 de fevereiro de 2020 para um cruzeiro de 4 noites, até 19 de fevereiro.

Segundo a assessoria de imprensa do artista, o novo navio foi escolhido por sua alta tecnologia e pelo conforto que oferece aos fãs.

HISTÓRICO

A MSC foi a armadora parceira do projeto Emoções em Alto Mar nos anos de 2014 e 2015 com o MSC Preziosa. Nas demais 13 edições realizadas a partir de 2005, foram navios da Costa Cruzeiros que abrigaram os shows de Roberto Carlos em alto mar – sete diferentes embarcações foram usadas ao longo dos anos. O Costa Favolosa recebeu as edições de 2019 e 2018. Em 2017, o projeto Emoções não navegou: foi realizado em terra firme, em um resort na Praia do Forte, Bahia.

Com capacidade 4.300 hóspedes, o MSC Fantasia tem cinco piscinas, 12 hidromassagens e 21 bares e lounges. No total das edições anteriores, 58,3 mil pessoas participaram dos cruzeiros de Roberto Carlos.