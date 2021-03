Cruzeiro fluvial por 14 países da Europa é lançado para 2023

Por Nathalia Molina*

Sete rios em um cruzeiro fluvial pela Europa por 46 noites. O super roteiro para apenas 144 hóspedes passa por 14 países. Quatro navios da Amawaterways serão usados ao longo da viagem completa, que passa por 17 lugares declarados Patrimônio Mundial pela Unesco.

Cidades como Paris e Amsterdã, castelos na Alemanha e cenários na Bélgica, na Croácia, na Sérvia, na Bulgária e na Romênia poderão ser visitados pelos viajantes ao longo da viagem. Na Seven River Journey em 2023, quatro barcos de luxo da companhia percorrem os rios Sena, Reno, Mosela, Meno, Saône, Rhône e Danúbio, entre outros.

Quanto custa o super cruzeiro fluvial pela Europa

A partida está planejada para 1º de junho de 2023, e o preço por pessoa em cabine dupla custa a partir de US$ 25.999 para o roteiro total – reservas de 15 de março em diante. No Brasil, a Amawaterways é representada com exclusividade pela Velle Representações.

No preço, estão incluídos serviço de lavanderia, traslados entre navios no percurso, aulas de funcional, alongamento e ioga a bordo, vinhos selecionados em todas as refeições e cerca de 130 excursões nas paradas.

* Sou jornalista de viagem e também escrevo o Como Viaja com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanha no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades⁠