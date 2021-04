Cruzeiros Disney anunciam roteiros no Caribe e na Europa para 2022

Por Nathalia Molina*

Um quinto navio, novas escalas na Europa e cruzeiros Disney partindo de Miami no verão americano com destino às Bahamas. A Disney Cruise Line planeja seu retorno às atividades para o meio de 2022 com muitas novidades. O Disney Wish deve zarpar pela primeira vez na ocasião.

Cada navio Disney é dedicado a um personagem clássico, que enfeita o átrio da embarcação: no Magic, Mickey no comando do leme; no Wonder, a charmosa Ariel sentada; no Fantasy, Minnie de sombrinha e mala a vapor; e no Dream, Donald fazendo pose.

Disney Wish: novo navio a gás natural

Inspirado em Rapunzel, o Disney Wish ainda não teve os itinerários divulgados. A viagem inaugural está prevista para o meio de 2022, na temporada do verão americano. Com 1.250 cabines e cerca de 144 mil toneladas brutas, o navio será movido a gás natural liquefeito (GNL), combustível de queima mais limpa.

Disney Magic: ilhas gregas, Porto e fiordes da Noruega

Pelo Mediterrâneo ou pelo Báltico, a Europa é o destino do Disney Magic no meio de 2022. Cinco novos destinos estão na programação. Entre eles, no norte do continente, estão: Riga, capital da Letônia; a sueca Nynashamn, perto de Estocolmo; e Maloy, vila com antigos faróis na Noruega.

Saindo de Roma em direção à Grécia, há cruzeiros de oito, nove e 12 noites. O navio para em Pireu (porta de entrada para Atenas), Santorini e Mykonos. O porto de Chania, na Ilha de Creta, recebe pela primeira vez os navios Disney na viagem de nove noites.

As partidas da espanhola Barcelona visitam Roma e Nápoles, na Itália, Villefranche e Cannes, na Riviera Francesa. A escala no Porto, em Portugal, é a novidade para os passageiros da ida até Dover, na Inglaterra, numa viagem de sete noites.

Disney Wonder: de Vancouver, no Canadá, para o Alasca

Os passageiros exploram paisagens naturais com geleiras no Alasca. O Disney Wonder parte da canadense Vancouver, geralmente para roteiros de sete noites, passando por Dawes Glacier, Skagway (ou Icy Strait Point), Juneau e Ketchikan.

Disney Fantasy: Caribe com parada em ilha particular

Saindo de Porto Canaveral, na Flórida, o Disney Fantasy navega para o leste ou para o oeste do Caribe. Há opções de cinco, sete e nove noites. No roteiro mais longo, os cruzeiros Disney param pela primeira vez em Roseau, na tropical Dominica. Todas as viagens do Fantasy fazem escala em Castaway Cay, a ilha particular da empresa onde Mickey e sua turma recebem os viajantes.

Disney Dream: escala nas Bahamas ou em Cozumel

O navio também sai de Miami e para sempre em Castaway Cay. Os roteiros de três ou quatro noites visitam Nassau, nas Bahamas. Nas viagens de cinco noites, a escala é feita em Grand Cayman ou na mexicana Cozumel – um cruzeiro inclui Nassau e duas paradas em Castaway Cay.

Os itinerários da Disney Cruise estão programados para o período entre junho e setembro de 2022.

