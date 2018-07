De Gramado a Madri, do papel ao bronze: conheça as réplicas de Cristiano Ronaldo pelo mundo

Nesta quinta, 5, o restaurante Casa Aveiro by Dolores, de Cristiano Ronaldo, será inaugurado para convidados em Gramado, na Serra Gaúcha – para o público, a abertura ocorre na segunda-feira, dia 9. Fruto da parceria entre a família do jogador português, a Gramado Parks e a Chocolate Lugano, o empreendimento foi anunciado em maio deste ano e levou dois meses para ser concluído, apesar de, segundo a assessoria da cidade, a fachada estar ainda “com tapumes, num clima de mistério”.

Conseguimos, porém, uma foto exclusiva de parte da decoração do restaurante, o mural com a família Aveiro que você vê acima. Da esquerda para a direita, estão: Elma, Cristiano Ronaldo, os pais Dolores e José Diniz Aveiro, já falecido, Kátia e Hugo.

Localizado na movimentada Avenida Borges de Medeiros (número 2507), o restaurante estará sob os comandos da irmã do CR7, a cantora Kátia Aveiro, e a mãe deles, Dolores, que dá nome ao primeiro empreendimento do jogador no Brasil e também assina algumas receitas do cardápio – ela e a filha têm, inclusive, um livro de receitas.

Enquanto isso, o Hotel Pestana Rio Atlântica, em Copacabana, aproveita o clima de Copa do Mundo para promover/homenagear a imagem de Cristiano Ronaldo – apesar de ele não estar mais na competição. O craque tem dois hotéis da rede em Portugal: um Pestana CR7 em Lisboa e outro em Funchal, cidade onde nasceu. No hotel do Rio, conta com um “representante estático” de papelão, prontinho para sair nas fotos com os fãs, e um menu by CR7, que tem hambúrguer by CR7 e Pastel Canarinho CR7.

Pelo mundo. O divertido mural do restaurante em Gramado e a figura do hotel no Rio de Janeiro são apenas algumas das réplicas do jogador português e estrela do Real Madrid. Seja pela qualidade do futebol ou pela vaidade escancarada, o craque coleciona imagens próprias pelo mundo, desde as feitas com papel até as de bronze.

Lembramos algumas dessas réplicas – muitas das quais inspiraram os melhores memes da internet.