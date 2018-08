Depois da Copa: para turistas brasileiros, Espanha é o país do futebol

Pesquisa de site de hotéis mostra os destinos mais cobiçados pelos viajantes apaixonados pela bola

Brasileiros foram com a maioria e escolheram a Espanha. Foto: Joe Klamar/AFP

A Rússia pode ser o destino do momento para quem curte futebol. Mas e quando não tem Copa, quais são as viagens mais cobiçadas pelos fãs da bola? Para os turistas latino-americanos, é a Espanha o destino dos sonhos, segundo uma pesquisa conduzida pelo site de reserva de hotéis Booking.com. O país europeu foi o mais citado em pesquisa que ouviu mais de 800 pessoas no Brasil, Argentina, Colômbia e México.

Entre os brasileiros, o país do Barcelona e do Real Madrid ficou com 48% dos votos como destino número 1 quando o assunto é futebol. Não é difícil de entender. Nos dois principais times espanhóis jogam quatro dos atuais titulares da seleção brasileira: os meio-campistas Paulinho e Philippe Coutinho (no Barcelona), e o meio-campista Casemiro e o defensor Marcelo (Real Madri). Em seguida vieram Itália (33%), Alemanha (26%), Portugal (26%) e Inglaterra (22%).

Para os argentinos, o fato do craque Lionel Messi defender um time espanhol, o Barcelona, pode ter pesado no resultado. Para os hermanos, a Espanha ficou com 53% dos votos, seguido por Inglaterra e Itália, com 35%, e Brasil e Alemanha, que tiveram 25% dos votos.

A lista dos mexicanos tem Espanha (43%) em primeiro, Brasil (41%) em segundo, Inglaterra (36%) em terceiro, Alemanha (34%) em quarto e Itália (27%) em quinto.

Os colombianos são os únicos torcedores pesquisados que não têm a Espanha como primeira preferência, e sim o Brasil, apontado por 49% dos entrevistados. Espanha (48%), Inglaterra (39%), Alemanha (37%) e Argentina (30%) fecham a lista de sonhos dos torcedores da Colômbia.

A pesquisa ouviu homens e mulheres, com idades entre 18 e 56 anos, de todas as classes sociais.