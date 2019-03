Disney divulga datas de abertura das áreas de Star Wars; veja vídeo

A Disney divulgou nesta quinta-feira (7) as datas de inauguração das lands, as áreas temáticas dedicadas a Star Wars, em seus parques na Califórnia e em Orlando.

A Disneyland da Califórnia, em Anaheim, abre primeiro a área Star Wars: Galaxy’s Edge, em 31 de maio. Em Orlando, a estreia será em 29 de agosto no parque Hollywood Studios.

A anunciada abertura, por enquanto, compreende a primeira fase do projeto, que tem como principal atração a nave Millenium Falcon, que poderá ser pilotada pelos visitantes em uma corrida eletrizante. Também estão previstos restaurantes e bares onde será possível degustar comidas da galáxia.

A fase dois promete a atração Star Wars: Rise of the Resistance, que colocará os visitantes no meio de uma batalha entre a Resistência e a Ordem. Segundo a Disney, a fase dois também será inaugurada ainda este ano.

Para visitas à área de Star Wars na Disneyland da California entre 31 de maio e 23 de junho, será preciso fazer um agendamento prévio, gratuito, no site Disneyland.com – o procedimento ainda não está disponível.

O ingresso para a Disneyland Califórnia começa em US$ 112,50 – há desconto para múltiplos dias. A entrada no Hollywood Studios, em Orlando, começa em US$ 109.

Veja a prévia em vídeo da atração, divulgada pela Disney.

