Disney lança campanha com princesas por empoderamento e solidariedade

Por Nathalia Molina*

A Disney lançou hoje a campanha global É Hora de Celebrar – Coragem e Gentileza, convidando crianças e adolescentes a se conectarem às princesas para valorizarem a própria força e transformarem seu entorno. A iniciativa apresenta histórias inspiradoras no Brasil, no México e na Colômbia, sobre superação, empoderamento e solidariedade. Há também outros conteúdos online, playlists e produtos temáticos.

Sete novos livros digitais gratuitos, protagonizados por Anna, Elsa, Moana, Tiana, Ariel, Bella e Cinderela, já estão disponíveis no site da Disney. A brasileira Nathanna Erica (Instagram @theartofnathannaerica) é uma das ilustradoras.

Com duração de 18 meses, a campanha terá uma música original. Começou será revelada ao público em 21 de maio, com novo videoclipe. Em breve, a Disney promete dizer que cantora grava a versão em português.

Enquanto isso, a playlist da campanha pode ser ouvida no Spotify e no Deezer, entre outras plataformas. A iniciativa também inclui novos conteúdos temáticos nas plataformas da Disney, como o Instagram @disneyprincesabr. Olha abaixo o vídeo de lançamento da campanha hoje:

Filmes das princesas e moda inspirada na campanha

Da Branca de Neve à Moana, o público infantil e adultos se conecta a gerações com as histórias das princesas. No Disney+, serviço de streaming por assinatura, estão filmes clássicos e recentes das princesas, em versões animadas e em live-action. A partir de 28 de maio, também estará o curta-metragem The Little Prince(ss), da Disney Launchpad, sobre questionamentos de um pai em relação à atitude feminina de seu filho. A Disney Launchpad é uma coleção de curtas, sobre histórias de diversidade na sociedade.

A linha de produtos se estende à moda. Durante a campanha, Hering, Pandora, Vivara, Riachuelo, Pernambucanas, Marisa, C&A e Hasbro irão lançar itens exclusivos. Lucas Anderi e Andrea Colli também desenvolvem uma coleção para o segundo semestre de 2021 com peças sobre a delicadeza e a força das princesas.

