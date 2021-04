Disney Wish: navio reúne princesas, Marvel e Star Wars; veja fotos

Por Nathalia Molina*

Disney Wish, o quinto navio de cruzeiros da empresa, zarpa pela primeira vez em 9 de junho de 2022. A Disney Cruise Line apresentou a nova embarcação hoje, num evento online para a imprensa mundial. Os roteiros de três ou quatro noites, rumo às Bahamas, incluem parada em Castaway Cay, a ilha particular da empresa no Caribe.

Como tudo o que a Disney faz, a apresentação do novo navio não foi uma coletiva de imprensa tradicional. O espaço para perguntas veio numa sessão separada. Antes, em formato de história encantada, fomos conduzidos virtualmente pela Fada Madrinha num passeio pelas áreas da embarcação, com a participação de funcionários da Disney Cruise Line, do capitão Mickey e da capitã Minnie.

Cada navio Disney é dedicado a um personagem. Nesse novo, o tema é o próprio encantamento que as histórias dos personagens provocam. O slogan Once Upon a Disney Wish traduz bem o conceito em que a embarcação foi pensada, enfatizando que um desejo (wish) pode se tornar realidade.

Em experiências interativas, o navio reúne Star Wars, os super-heróis da Marvel e princesas – como Rapunzel (pintada no casco), Cinderela (numa estátua dourada que recebe os passageiros no átrio) e Frozen (estrela de um jantar temático). E ainda tem o AquaMouse, toboágua fechado com uma aventura comandada por Mickey. O Disney Wish tem tantas novidades e atrações a bordo que faz valer aquela ideia de cruzeiros como parques flutuantes.

As reservas abrem em 27 de maio. A Disney Cruise Line prometeu anunciar detalhes sobre espaços e atrações no decorrer do ano, mas já apresentou alguns destaques:

Recepção com Cinderela num palácio de cristal

Tem lustre de cristal e um visual de palácio mesmo. Decorado com influências góticas, barrocas e rococós, o átrio Grand Hall conta com um palco para shows e programação interativa.

AquaMouse, para escorregar na água com Mickey

Ao longo do passeio na correnteza do toboágua fechado, adultos e crianças são levadas a uma aventura pelo fundo do mar com Mickey. A atração, no deque da piscina, é inspirada nos curtas animados The Wonderful World of Mickey Mouse.

Jantar com a Frozen no Arendelle

Os personagens principais do filme Frozen: Uma Aventura Congelante estão nessa refeição no Arendelle, em formato de espetáculo. Enquanto comem, os passageiros assistem ao vivo a Elsa, Anna, Kristoff e Olaf.

Treinar e comer como um super-heróis da Marvel

Na Hero Zone, as famílias podem competir numa arena com ares futuristas, combinando atividade física com imaginação. Na hora de comer, a refeição cinematográfica no Worlds of Marvel promete ação com Os Vingadores.

Bar espacial de Star Wars com drinques temáticos

Fãs de Star Wars irão marcar ponto – quem sabe até caracterizados – no Star Wars: Hyperspace Lounge. Com design inspirado no filme Solo, o bar tem planetas passando no painel atrás do barman, que prepara drinques com temas da saga.

Shows da Broadway e cinema com clássicos Pixar e Lucasfilm

No Walt Disney Theatre, musicais no estilo da Broadway são apresentados. Os cinemas Wonderland e Never Land mostram filmes clássicos produzidos pela Disney, pela Pixar, pela Marvel e pela Lucasfilm.

Para príncipes e princesas crescidinhos

Mesmo com tanta atração para famílias, o Disney Wish reserva áreas só para adultos, como a piscina do Quiet Cove. Entre os restaurantes há o Palo Steakhouse, de cozinha italiana, e o Enchanté, sob o comando do chef Arnaud Lallement, com três estrelas Michelin no currículo. A Bela e A Fera inspira o bar The Rose.

Com 1.250 cabines e cerca de 144 mil toneladas brutas, o Disney Wish será movido a gás natural liquefeito (GNL), combustível de queima mais limpa. É a primeira das três embarcações movidas a GNL que a companhia lança até 2025. Os cruzeiros Disney fazem roteiros no Caribe e na Europa, entre junho e setembro do próximo ano.

* Sou jornalista de viagem e também escrevo o Como Viaja com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanha no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades